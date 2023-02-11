Под постоянными обстрелами Бахмут, Угледар, Марьинка, один человек в Донецкой области погиб, четверо ранены – ОВА

Россияне обстреливают мирные города и села из артиллерии и "Градов" Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Ночью россияне обстреляли относительно далекую от фронта Карловку Новогродовской общины – поврежден дом. На волновахском направлении враг применил "Грады" в Богоявленке. Под постоянными обстрелами Угледар – без пострадавших", – сказано в сообщении.

На донецком направлении под огнем Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка – в последней разрушен дом.

Кураховская община подверглась пяти обстрелам: в Успеновке ранены три человека, повреждены 17 домов, школа, админздание и магазин. Утром Авдеевку обстреляли из артиллерии "Градов".

На горловском направлении три дома повреждены в Константиновской общине. В Соледарской общине повреждены пять домов в Федоровке и разрушены два дома в Васюковке.

В Бахмуте повреждено админздание и девятиэтажка, в Красной Горе Бахмутской общины погиб человек. В Торецкой общине поврежден дом в Торецке и три дома в Петровке.

В течение 10 февраля, по информации Кириленко, в области погиб один мирный житель (в Красной Горе), ранены четверо (в Успеновке, Волченке и Бахмуте).