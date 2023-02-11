Под постоянными обстрелами Бахмут, Угледар, Марьинка, один человек в Донецкой области погиб, четверо ранены – ОВА

"Ночью россияне обстреляли относительно далекую от фронта Карловку Новогродовской общины – поврежден дом. На волновахском направлении враг применил "Грады" в Богоявленке. Под постоянными обстрелами Угледар – без пострадавших", – сказано в сообщении.
На донецком направлении под огнем Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка – в последней разрушен дом.
Кураховская община подверглась пяти обстрелам: в Успеновке ранены три человека, повреждены 17 домов, школа, админздание и магазин. Утром Авдеевку обстреляли из артиллерии "Градов".
На горловском направлении три дома повреждены в Константиновской общине. В Соледарской общине повреждены пять домов в Федоровке и разрушены два дома в Васюковке.
В Бахмуте повреждено админздание и девятиэтажка, в Красной Горе Бахмутской общины погиб человек. В Торецкой общине поврежден дом в Торецке и три дома в Петровке.
В течение 10 февраля, по информации Кириленко, в области погиб один мирный житель (в Красной Горе), ранены четверо (в Успеновке, Волченке и Бахмуте).
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.