Оккупанты обстреливали Авдеевку, Угледар, Бахмут Донецкой области, за сутки один человек погиб, трое ранены

На волновахском направлении, по его данным, под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.
"На донецком направлении ночь прошла относительно спокойно: зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской общине под огнем Марьинка и село Константиновка, в Кураховской общине попали в промзону в Кураховке и складскую зону в Горняке", – написал Кириленко.
На горловском направлении под обстрел попала Щербиновка Торецкой общины, повреждены два дома в Васюковке Соледарской общины и многоэтажка в Бахмуте.
На лисичанском направлении россияне обстреливали Ставки Лиманской общины, в Лимане повреждены три дома. Были обстрелы в Северске и в окрестностях общины.
По информации Кириленко, погиб один мирный житель – в Ставках, ранены еще трое – в Угледаре, Лимане и Щербиновке.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.