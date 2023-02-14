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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливали Авдеевку, Угледар, Бахмут Донецкой области, за сутки один человек погиб, трое ранены

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Оккупанты не прекращают обстрелы жилых кварталов Донецкой области
Оккупанты не прекращают обстрелы жилых кварталов Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области погиб один мирный житель, трое ранены. Об этом сообщил утром 14 февраля глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

На волновахском направлении, по его данным, под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

"На донецком направлении ночь прошла относительно спокойно: зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской общине под огнем Марьинка и село Константиновка, в Кураховской общине попали в промзону в Кураховке и складскую зону в Горняке", – написал Кириленко.

На горловском направлении под обстрел попала Щербиновка Торецкой общины, повреждены два дома в Васюковке Соледарской общины и многоэтажка в Бахмуте.

На лисичанском направлении россияне обстреливали Ставки Лиманской общины, в Лимане повреждены три дома. Были обстрелы в Северске и в окрестностях общины.

По информации Кириленко, погиб один мирный житель – в Ставках, ранены еще трое – в Угледаре, Лимане и Щербиновке. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Донецкая область, Лиман, раненые, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко
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