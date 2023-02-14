Оккупанты обстреливали Авдеевку, Угледар, Бахмут Донецкой области, за сутки один человек погиб, трое ранены

На волновахском направлении, по его данным, под обстрелами были Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

"На донецком направлении ночь прошла относительно спокойно: зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской общине под огнем Марьинка и село Константиновка, в Кураховской общине попали в промзону в Кураховке и складскую зону в Горняке", – написал Кириленко.

На горловском направлении под обстрел попала Щербиновка Торецкой общины, повреждены два дома в Васюковке Соледарской общины и многоэтажка в Бахмуте.

На лисичанском направлении россияне обстреливали Ставки Лиманской общины, в Лимане повреждены три дома. Были обстрелы в Северске и в окрестностях общины.

По информации Кириленко, погиб один мирный житель – в Ставках, ранены еще трое – в Угледаре, Лимане и Щербиновке.