Оккупанты утром обстреляли Очаковскую общину, возникли пожары, повреждены админздания – Ким

13 февраля оккупанты обстреливали акваторию Очаковской общины в 8.03, 10.45 и в 11.30. Пострадавших нет.

"Утром 14 февраля в 6.16 под артиллерийским и минометным обстрелом был населенный пункт Очаковской общины. В результате произошло повреждение и возгорание жилых домов, также поражено несколько административных зданий. По предварительной информации, пострадавших нет", – сообщил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.