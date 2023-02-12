Гуменюк о ротации оккупантов на Кинбурнской косе: Длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.
"То, что они выдвигают свои некоторые объекты для огневого поражения, разворачивают огневые позиции на другом краю Кинбурнской косы ближе к Очакову, это как раз случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда ушиваются. Потому что понимают, что в ответ получат поражение", – отметила Гуменюк.
По ее словам, за последние сутки оккупанты в очередной раз обстреляли очаковское направление, "продолжая терроризм относительно международных морских транспортных путей, чтобы исключить привлечение Николаевской области к "зерновому соглашению". Кроме того, россияне уничтожают критическую инфраструктуру.
"То, что враг пытается проводить ротацию личного состава [на Кинбурнской косе], – это больше связано с его морально-психологическим состоянием. Потому что длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует людей", – резюмировала Гуменюк.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.