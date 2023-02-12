ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк о ротации оккупантов на Кинбурнской косе: Длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение Кинбурнская коса
ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса
Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Российские оккупанты накопили основные силы в корне Кинбурнской косы, где они "чувствуют себя более или менее защищенными" и отдалены от ВСУ.

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.

"То, что они выдвигают свои некоторые объекты для огневого поражения, разворачивают огневые позиции на другом краю Кинбурнской косы ближе к Очакову, это как раз случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда ушиваются. Потому что понимают, что в ответ получат поражение", – отметила Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки оккупанты в очередной раз обстреляли очаковское направление, "продолжая терроризм относительно международных морских транспортных путей, чтобы исключить привлечение Николаевской области к "зерновому соглашению". Кроме того, россияне уничтожают критическую инфраструктуру.

"То, что враг пытается проводить ротацию личного состава [на Кинбурнской косе], – это больше связано с его морально-психологическим состоянием. Потому что длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует людей", – резюмировала Гуменюк.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Николаевская область, ротация, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Наталья Гуменюк, Очаков, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (73569)
2
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (54665)
3
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (33575)
4
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (33473)
5
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (32880)
6
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (30535)
7
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (30399)
8
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (29348)
 
 
 
 