Гуменюк о ротации оккупантов на Кинбурнской косе: Длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Видеозапись эфира с ее участием опубликована в YouTube ТСН.

"То, что они выдвигают свои некоторые объекты для огневого поражения, разворачивают огневые позиции на другом краю Кинбурнской косы ближе к Очакову, это как раз случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда ушиваются. Потому что понимают, что в ответ получат поражение", – отметила Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки оккупанты в очередной раз обстреляли очаковское направление, "продолжая терроризм относительно международных морских транспортных путей, чтобы исключить привлечение Николаевской области к "зерновому соглашению". Кроме того, россияне уничтожают критическую инфраструктуру.

"То, что враг пытается проводить ротацию личного состава [на Кинбурнской косе], – это больше связано с его морально-психологическим состоянием. Потому что длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует людей", – резюмировала Гуменюк.