Британская разведка оценила вероятность наступления РФ в районе Кинбурнской косы

По данным ведомства, оккупанты используют небольшие лодки, чтобы сохранить присутствие на ключевых островах, в то время как Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для уничтожения аванпостов армии РФ.
В британской разведке сообщили, что обе стороны разместили небольшие группы военных на Кинбурнской косе в Николаевской области, которая является стратегической точкой для контроля Днепровского лимана на севере Черного моря.
"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать любые попытки противника начать крупное наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет чрезвычайно сложно и дорого", – считают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 8, 2023
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После наступления Вооруженных сил Украины, начавшегося в конце августа на южном направлении, Кинбурнская коса остается единственным оккупированным районом Николаевской области.
В середине января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что ВСУ проводят успешные атаки позиций оккупационных войск на Кинбурнской косе. В то же время в ВСУ считают, что освободить Кинбурнскую косу можно только во время полной деоккупации юга Украины.