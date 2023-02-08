Британская разведка оценила вероятность наступления РФ в районе Кинбурнской косы

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса Фото: кинбурнская коса / Facebook

По данным ведомства, оккупанты используют небольшие лодки, чтобы сохранить присутствие на ключевых островах, в то время как Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для уничтожения аванпостов армии РФ.

В британской разведке сообщили, что обе стороны разместили небольшие группы военных на Кинбурнской косе в Николаевской области, которая является стратегической точкой для контроля Днепровского лимана на севере Черного моря.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать любые попытки противника начать крупное наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет чрезвычайно сложно и дорого", – считают в минобороны Великобритании.