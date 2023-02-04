В Николаевской области оккупанты продолжают обстреливать акваторию и населенные пункты в районе Очакова – ОВА

По его данным, атаки произошли в 13:19 и 23:22. В результате обстрела из реактивной системы залпового огня оккупантов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет.
"Также 3 февраля, в 13:44 враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет", – написал Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.