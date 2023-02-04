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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области оккупанты продолжают обстреливать акваторию и населенные пункты в районе Очакова – ОВА

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Глава ОВА Ким рассказал о ситуации в области
Глава ОВА Ким рассказал о ситуации в области
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

3 февраля российская армия два раза открывала огонь по Очаковской общине в Николаевской области. Об этом глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил 4 февраля в Telegram.

По его данным, атаки произошли в 13:19 и 23:22. В результате обстрела из реактивной системы залпового огня оккупантов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет.

"Также 3 февраля, в 13:44 враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет", – написал Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Черное море, Николаевская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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