В Николаевской области оккупанты продолжают обстреливать акваторию и населенные пункты в районе Очакова – ОВА

По его данным, атаки произошли в 13:19 и 23:22. В результате обстрела из реактивной системы залпового огня оккупантов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, пострадавших нет.

"Также 3 февраля, в 13:44 враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет", – написал Ким.