РФ вечером обстреляла Очаков из артиллерии, повреждены объекты инфраструктуры – глава ОВА

"Вчера, 31 января, в 23.17 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. Повреждены объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – проинформировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Очаков РФ обстреливает регулярно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.