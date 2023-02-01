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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вечером обстреляла Очаков из артиллерии, повреждены объекты инфраструктуры – глава ОВА

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По данным Кима, в результате обстрелов никто не пострадал
По данным Кима, в результате обстрелов никто не пострадал
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 31 января обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, сообщил 1 февраля в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 31 января, в 23.17 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. Повреждены объекты инфраструктуры. Пострадавших нет. В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – проинформировал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Очаков РФ обстреливает регулярно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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