В Николаевской области оккупанты полдня обстреливали Очаковский район. Разрушены дома и офисы, люди не пострадали – ОВА

По его данным, огонь длился с девяти утра до полудня, оккупанты били из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам и акватории Черного моря.
"В результате разрушены и повреждены административные здания, жилые дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших нет", – написал Ким.
В 23.12 армия РФ обстреляла из РСЗО Куцурубскую общину. Там пострадавших и разрушений нет, добавил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.