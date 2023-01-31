В Николаевской области оккупанты полдня обстреливали Очаковский район. Разрушены дома и офисы, люди не пострадали – ОВА

По его данным, огонь длился с девяти утра до полудня, оккупанты били из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам и акватории Черного моря.

"В результате разрушены и повреждены административные здания, жилые дома и хозяйственные сооружения. Пострадавших нет", – написал Ким.

В 23.12 армия РФ обстреляла из РСЗО Куцурубскую общину. Там пострадавших и разрушений нет, добавил глава ОВА.