Зеленский выступил за расширение "зерновой инициативы" на порты Николаевской области

"Я благодарю Данию за присоединение к нашей инициативе Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Очень важно, чтобы эта инициатива, как и в целом экспорт продовольствия из Одессы, из наших портов – из Украины в целом – не только сохранялся, но и расширялся. Наступило время расширить Черноморскую зерновую инициативу, по нашему мнению, на порты Николаевской области и убрать любые препятствия, которые ограничивают соответствующее движение судов", – сказал Зеленский.
В последнем вопросе он ожидает на поддержку Дании.
Чтобы Николаевская область попала под действие зернового соглашения, необходимо деоккупировать Кинбурнскую косу, заявляли украинские военные. РФ имитирует контроль над международными транспортными путями, чтобы регион не мог участвовать в "зерновом соглашении", говорила 15 января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней. Согласно данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры на 30 января, за время работы инициативы из портов Большой Одессы вышли 687 судов с 18,9 млн тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки.