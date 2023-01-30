Зеленский выступил за расширение "зерновой инициативы" на порты Николаевской области

Зеленский: Наступило время расширить Черноморскую зерновую инициативу на порты Николаевской области и убрать любые препятствия, которые ограничивают движение судов Фото: president.gov.ua

"Я благодарю Данию за присоединение к нашей инициативе Grain from Ukraine – "Зерно из Украины". Очень важно, чтобы эта инициатива, как и в целом экспорт продовольствия из Одессы, из наших портов – из Украины в целом – не только сохранялся, но и расширялся. Наступило время расширить Черноморскую зерновую инициативу, по нашему мнению, на порты Николаевской области и убрать любые препятствия, которые ограничивают соответствующее движение судов", – сказал Зеленский.

В последнем вопросе он ожидает на поддержку Дании.

Чтобы Николаевская область попала под действие зернового соглашения, необходимо деоккупировать Кинбурнскую косу, заявляли украинские военные. РФ имитирует контроль над международными транспортными путями, чтобы регион не мог участвовать в "зерновом соглашении", говорила 15 января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.