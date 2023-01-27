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Минагрополитики: Суточное количество выходов судов с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы" упало до "антирекордного показателя"

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Из-за действий РФ по блокированию украинского экспорта поставки продовольствия сократились вдвое, заявил 21 января президент Украины Зеленский
Из-за действий РФ по блокированию украинского экспорта поставки продовольствия сократились вдвое, заявил 21 января президент Украины Зеленский
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

За последние дни, по состоянию на конец января, суточное количество выходов судов из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" упало до 2,5, что есть "антирекордным показателем".

Об этом 26 января сообщил пресс-офис Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в течение января количество выходов судов из украинских портов "держалось на уровне 2,7", или по 2–3 корабля в среднем за день.

"Это фактически считалось одним из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы". Он обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны российских инспекторов", – пояснили в Минагрополитики.

По данным ведомства, средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что "является лучшим показателем за время работы коридора".

"Но на общее количество отправок в январе это положительно не отразилось. Так, по коридору за первый месяц нового года выехало всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн тонн. Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. тонн, из них в Африку – 61 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Всего в рамках "зерновой инициативы" Украина уже отправила 675 судов с грузом в 18,4 млн. тонн.

"Доля Африки составляет 2,3 млн. тонн, Азии – 5,1 млн. тонн, Европы – 7,5 млн. тонн, Ближнего Востока – 3,4 млн. тонн", – резюмировали в Минагрополитики.

Контекст:

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Осенью 2022 года очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но зимой она возобновилась, сообщали в Администрации морских портов Украины.

Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Мининфраструктуры Украины.

В январе 2023 года очередь на проверку в Босфоре превысила 100 судов, отметили в Мининфраструктуры.

Из-за агрессии РФ и ее действий по блокированию украинского экспорта поставки продовольствия сократились вдвое, заявил 21 января президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, экспорт, Министерство аграрной политики, антирекорд, пшеница, очереди, блокирование, корабли, судоходство, соглашение, зерно
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