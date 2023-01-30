"Мы никогда не забудем ваших бойцов и ваши жертвы". Премьер Дании заверила Зеленского в поддержке Украины

Фредериксен находится в Украине с представителями политических партий, победивших на выборах и сформировавших коалицию, они также являются министрами обороны и иностранных дел Дании. Как отметила премьер, сегодняшний визит подтверждает тесные дружеские отношения между Украиной и Данией.

"Мы настолько впечатлены тем, как Украина борется за свою свободу. Вы боролись тяжело и успешно против грубой агрессии России, остановили российские войска, и грубые нападения России на гражданскую инфраструктуру сделали вас только более сосредоточенными. Мы никогда не забудем ваших бойцов и ваши жертвы за Украину и остальную часть Европы, – сказала она. – Мы будем поддерживать вас оружием, тренировками [военных], гуманитарной помощью, реконструкцией. Наша цель – оставаться, как сейчас, одним из крупнейших донором (если учитывать размеры нашей страны). Мы понимаем, что вы боретесь за свободу всех европейцев".

По ее словам, Дания за время вторжения РФ предоставила Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи на €852 млн.

"Это были подготовка к зиме, восстановление водоснабжения, энергетика, тепло. И сейчас мы увидели результаты, реализацию этих проектов", – продолжила она.

Также Фредериксен объявила, что Дания присоединяется к инициативе Grain from Ukraine.

"Вы можете рассчитывать, что мы будем принимать участие в восстановлении Украины. Особенно – в поддержке смелого, героического города Николаев", – добавила она.

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