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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы никогда не забудем ваших бойцов и ваши жертвы". Премьер Дании заверила Зеленского в поддержке Украины

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Фредериксен и Зеленский сегодня посетили Николаев и Одессу
Фредериксен и Зеленский сегодня посетили Николаев и Одессу
Фото: president.gov.ua

Дания будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе 30 января, запись мероприятия обнародовали на странице Зеленского в Facebook.

Фредериксен находится в Украине с представителями политических партий, победивших на выборах и сформировавших коалицию, они также являются министрами обороны и иностранных дел Дании. Как отметила премьер, сегодняшний визит подтверждает тесные дружеские отношения между Украиной и Данией. 

"Мы настолько впечатлены тем, как Украина борется за свою свободу. Вы боролись тяжело и успешно против грубой агрессии России, остановили российские войска, и грубые нападения России на гражданскую инфраструктуру сделали вас только более сосредоточенными. Мы никогда не забудем ваших бойцов и ваши жертвы за Украину и остальную часть Европы, – сказала она. – Мы будем поддерживать вас оружием, тренировками [военных], гуманитарной помощью, реконструкцией. Наша цель – оставаться, как сейчас, одним из крупнейших донором (если учитывать размеры нашей страны). Мы понимаем, что вы боретесь за свободу всех европейцев". 

По ее словам, Дания за время вторжения РФ предоставила Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи на €852 млн. 

"Это были подготовка к зиме, восстановление водоснабжения, энергетика, тепло. И сейчас мы увидели результаты, реализацию этих проектов", – продолжила она. 

Также Фредериксен объявила, что Дания присоединяется к инициативе Grain from Ukraine.

"Вы можете рассчитывать, что мы будем принимать участие в восстановлении Украины. Особенно – в поддержке смелого, героического города Николаев", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фредериксен и Зеленский ездили сегодня Николаев: они навестили раненых украинских защитников в одном из госпиталей, осмотрели частично разрушенное в результате российского ракетного удара здание Николаевской ОВА и посетили Николаевский морской торговый порт. Зеленский в Одессе вручил Фредериксен орден княгини Ольги.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Николаев, Дания, водоснабжение, помощь, война России против Украины, инфраструктура, Метте Фредериксен, восстановление
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