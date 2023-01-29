Оккупанты вновь обстреляли Очаковскую общину, повреждены дома и админздание – Ким

В результате обстрелов повреждены жилые и многоквартирные дома, хозяйственные сооружения, административное здание. Люди не пострадали.

"В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

26-го и 27 января враги также обстреливали Очаковскую общину.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.