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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вновь обстреляли Очаковскую общину, повреждены дома и админздание – Ким

Ким рассказал о ситуации в Николаевской области
Ким рассказал о ситуации в Николаевской области
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

28 января российские оккупанты наносили артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины Николаевской области. Об этом утром 29 января сообщил в Telegram глава ОВА Виталий Ким.

В результате обстрелов повреждены жилые и многоквартирные дома, хозяйственные сооружения, административное здание. Люди не пострадали.

"В городе Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.


26-го и 27 января враги также обстреливали Очаковскую общину

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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