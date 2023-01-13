В результате российского обстрела Очаковской общины пострадал один человек – ОВА

Ким сообщил, что в Куцурубской общине пострадавших не было Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"12 января в 10.14 и 13.00 враг наносил удары по Очаковской общине, в результате чего поврежден жилой дом. Один человек получил легкие ранения", – написал он.

Также в 22.45 оккупанты обстреляли Куцурубскую общину. Пострадавших и разрушений нет.