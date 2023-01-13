В результате российского обстрела Очаковской общины пострадал один человек – ОВА

"12 января в 10.14 и 13.00 враг наносил удары по Очаковской общине, в результате чего поврежден жилой дом. Один человек получил легкие ранения", – написал он.
Также в 22.45 оккупанты обстреляли Куцурубскую общину. Пострадавших и разрушений нет.
Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
9 января 2023 года россияне ударили по Очакову. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.