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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали Очаковскую общину, есть погибший – ОВА

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Оккупанты вели обстрел из артиллерии по Очаковской общине, сообщил Ким
Оккупанты вели обстрел из артиллерии по Очаковской общине, сообщил Ким
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Вечером 16 января российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Очаковской общины Николаевской области. Об этом глава областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

По его данным, обстрел велся из артиллерии. 

В результате атаки один человек погиб, повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома, уточнил Ким.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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