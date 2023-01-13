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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп сообщил о смерти трехлетнего мальчика в Очакове. По его данным, ребенок испугался взрыва

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Депутат сообщил о смерти ребенка в Очакове после взрыва
Депутат сообщил о смерти ребенка в Очакове после взрыва
Фото: maps.google.com

В Очакове Николаевской области ребенок умер от разрыва сердца, написал в Facebook народный депутат из Николаева ("Слуга народа") Александр Пасечный. Он связывает смерть мальчика с обстрелами.

"Ужасная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "испугался до смерти", – написал депутат.

Пасечный выразил соболезнования родственникам ребенка.

"Российские террористы уже давно дошли до крайности. Они с самого начала своего вторжения совершали жестокость, пытки, издевательства именно над мирным населением. Над теми, у кого нет в руках оружия; теми, кто не может дать им отпор. Так поступают только гнусные трусы. Которые не могут достойно, как мужчины, сражаться на поле боя", – добавил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MkgmWis5LGtTcmAmRdc9YJxogNag1dwtgENXqGS544v3m6tcbxuUhCv8t6iebGjKl&id=100064049876036

12 января стало известно, что в прифронтовой Авдеевке от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка.
Контекст:

Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. 

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

9 января россияне ударили по Очакову. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.

Теги: Николаевская область, дети, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ребенок, погибшие, Очаков
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