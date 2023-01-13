Нардеп сообщил о смерти трехлетнего мальчика в Очакове. По его данным, ребенок испугался взрыва

"Ужасная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "испугался до смерти", – написал депутат.
Пасечный выразил соболезнования родственникам ребенка.
"Российские террористы уже давно дошли до крайности. Они с самого начала своего вторжения совершали жестокость, пытки, издевательства именно над мирным населением. Над теми, у кого нет в руках оружия; теми, кто не может дать им отпор. Так поступают только гнусные трусы. Которые не могут достойно, как мужчины, сражаться на поле боя", – добавил он.
Российская армия атаковала Николаевскую область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.
9 января россияне ударили по Очакову. В результате обстрела были повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.