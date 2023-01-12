В прифронтовой Авдеевке от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка – военная администрация

По словам Барабаша, в Авдеевке остается около 2,5 тыс. человек, в том числе дети. Он сказал, что сейчас не только нет "потока" желающих эвакуироваться из города – последние две недели из Авдеевки не выехал ни один человек.

"Последние две недели ни один человек не выехал, никто даже не звонит и не просит об эвакуации. Проводя беседы с людьми в городе – тем более сейчас [холодно], сегодня было около -20 °С ночью в Авдеевке – даже на эти вещи начинаем давить, что вот, холодно. Дети. Это просто ужас: у нас сегодня произошел такой случай, ночью скончалась девочка шести лет, предварительно это сердечный приступ. [Жила] с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет, умер. Это просто ужас. С вечера у ребенка начали неметь руки и ноги, она ничего бабушке не сказала, и вот имеем такой случай. Очень неприятный. Я не могу спокойно к этому относиться", – рассказал он.

В городе еще работает полиция, добавил Барабаш, отвечая на вопрос ведущей.

"Но нет же ни одного законного механизма принудительно вывозить этих детей из города. Ну вот нет. Не знаю, нет политической решимости в Верховной Раде. В таких общинах, как у нас – мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли [соответствующий закон]. У нас военное положение. Это в любом случае ограничение прав и свобод людей. Безответственные родители, бабушки, дедушки, сидя в полуразрушенных дома и квартирах, подвергают детей опасности. Реальный пример – сегодня ночью", – заявил он.