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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В прифронтовой Авдеевке от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка – военная администрация

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В Авдеевке остается около 2,5 тыс. жителей, в том числе дети
В Авдеевке остается около 2,5 тыс. жителей, в том числе дети
Фото: 5.ua

В ночь на 11 января в Авдеевке Донецкой области умерла шестилетняя девочка, по предварительной информации – из-за сердечного приступа. Об этом председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире "Еспресо".

По словам Барабаша, в Авдеевке остается около 2,5 тыс. человек, в том числе дети. Он сказал, что сейчас не только нет "потока" желающих эвакуироваться из города – последние две недели из Авдеевки не выехал ни один человек. 

"Последние две недели ни один человек не выехал, никто даже не звонит и не просит об эвакуации. Проводя беседы с людьми в городе – тем более сейчас [холодно], сегодня было около -20 °С ночью в Авдеевке – даже на эти вещи начинаем давить, что вот, холодно. Дети. Это просто ужас: у нас сегодня произошел такой случай, ночью скончалась девочка шести лет, предварительно это сердечный приступ. [Жила] с бабушкой, мама где-то за границей на заработках, отца нет, умер. Это просто ужас. С вечера у ребенка начали неметь руки и ноги, она ничего бабушке не сказала, и вот имеем такой случай. Очень неприятный. Я не могу спокойно к этому относиться", – рассказал он. 

В городе еще работает полиция, добавил Барабаш, отвечая на вопрос ведущей. 

"Но нет же ни одного законного механизма принудительно вывозить этих детей из города. Ну вот нет. Не знаю, нет политической решимости в Верховной Раде. В таких общинах, как у нас – мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли [соответствующий закон]. У нас военное положение. Это в любом случае ограничение прав и свобод людей. Безответственные родители, бабушки, дедушки, сидя в полуразрушенных дома и квартирах, подвергают детей опасности. Реальный пример – сегодня ночью", – заявил он. 

Контекст:

Авдеевка – прифронтовой город. Согласно сообщениям Генштаба Вооруженных сил, российские оккупанты длительное время ведут наступательные действия на этом направлении, сама Авдеевка подвергается обстрелам РФ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военное положение, Авдеевка, дети, обстрелы, война России против Украины, девочка, российские оккупанты
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