Оккупанты из РСЗО обстреляли населенный пункт под Очаковом – Ким

"Вчера, 2 февраля, в 13.10 враг совершил обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской общины (Николаевского района). В результате чего поврежден жилой дом. Пострадавших нет", – написал он.
Также в 13.50 враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет, отметил глава ОВА.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах минувшие сутки прошли без обстрелов, добавил Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.