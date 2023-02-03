Оккупанты из РСЗО обстреляли населенный пункт под Очаковом – Ким

"Вчера, 2 февраля, в 13.10 враг совершил обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской общины (Николаевского района). В результате чего поврежден жилой дом. Пострадавших нет", – написал он.

Также в 13.50 враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет, отметил глава ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах минувшие сутки прошли без обстрелов, добавил Ким.