ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО обстреляли населенный пункт под Очаковом – Ким

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ким рассказал о повреждениях в результате обстрела оккупантами Очаковской общины
Ким рассказал о повреждениях в результате обстрела оккупантами Очаковской общины
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Об этом 3 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 2 февраля, в 13.10 враг совершил обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской общины (Николаевского района). В результате чего поврежден жилой дом. Пострадавших нет", – написал он.

Также в 13.50 враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской общине. Разрушений и пострадавших нет, отметил глава ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах минувшие сутки прошли без обстрелов, добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Россия, Украина, Николаев, оккупация, Первомайск, Николаевская область, РСЗО, вторжение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, разрушения, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
Салем: Русскому языку остался где-то год и его вообще не будет
Салем: Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет
Галина ГРИШИНА
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova о коллегах: Кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova о коллегах: Кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (86912)
2
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (81078)
3
Квиткова снялась топлес на пляже (33885)
4
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (24742)
5
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (23289)
6
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (22809)
7
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад (15307)
8
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя (14609)
 
 
 
 