Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО и артиллерии – Ким

"Вчера, 1 февраля, в 13.15 враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет", – написал глава ОВА.

Помимо этого, минувшей ночью в 1.10 российские захватчики совершили артиллерийский обстрел Очаковской общины. Там также обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.