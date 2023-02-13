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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Ингулец в Херсонской области, погибла женщина

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Россияне продолжают обстреливать деоккупированную территорию Херсонской области
Россияне продолжают обстреливать деоккупированную территорию Херсонской области
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Российские войска 13 февраля обстреляли дома мирных жителей в селе Ингулец Херсонской области, есть погибшая и раненый. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

Снаряды падали во двор, где вечером занимались хозяйственными делами мирные жители села. Обломок российского боеприпаса задел женщину, находившуюся возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью – она погибла на месте, сообщает ОВА.

Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.

Утром 13 февраля сообщалось, что За сутки российская армия 42 раза обстреляла территорию Херсонской области.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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