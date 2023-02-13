Оккупанты обстреляли Ингулец в Херсонской области, погибла женщина

Снаряды падали во двор, где вечером занимались хозяйственными делами мирные жители села. Обломок российского боеприпаса задел женщину, находившуюся возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью – она погибла на месте, сообщает ОВА.
Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины.
Утром 13 февраля сообщалось, что За сутки российская армия 42 раза обстреляла территорию Херсонской области.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.