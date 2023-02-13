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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Угледаром оккупанты продолжают штурмовать, украинские военные уничтожили более 100 единиц российской техники – силы обороны

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Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки оккупантов на востоке
Силы обороны Украины продолжают отбивать атаки оккупантов на востоке
Фото: EPA

Российские оккупанты активно штурмуют на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов. Об этом в комментарии hromadske 13 февраля рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он отметил, что предыдущей ночью действия оккупантов на поле боя были "неуверенными", они штурмовали 13 раз и почти втрое уменьшили обстрелы. Сейчас россияне активно обстреливают украинские позиции. По данным разведки, у россиян наблюдается нехватка боеприпасов, так как украинские ракетные войска и артиллерия ежедневно бьют по логистическим путям и складам, а также скоплениям живой силы, рассказал Дмитрашковский.

Также, по его словам, за последнюю неделю российские войска потеряли 130 единиц боевой техники, из которых 36 — танки. Дмитрашковский уточняет, что 36 танков – это батальон, а в батальоне в среднем 500 человек. Он объяснил большие потери россиян тем, что для них человеческий ресурс не имеет ценности.

"Командиры посылали людей в чистом поле в лобовую атаку. Это напоминало камикадзе или самоубийц", – объяснил спикер.

От пленных оккупантов стало известно, что в их подразделениях командиры вымогают деньги с тех, кто не хочет отправляться на передовую. Также собирают деньги на передачу тел погибших родственникам, но их бросают прямо на поле боя, рассказал Дмитрашковский.

CNN сообщает, что согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.

На одном видео видно, как танк врезается в минное поле и взрывается, а за ним, почти не обращая внимания, следует боевая машина пехоты, которую постигла та же участь. Другие показывают, как украинские беспилотники сбрасывают небольшие заряды взрывчатки на неподвижные танки на открытой местности.

Эти видео, количеством около 20, показывают основные тактические ошибки на открытой и ровной местности, где украинские корректировщики на возвышенности могут направлять артиллерийские удары, а минные поля усугубляют потери россиян, отмечает CNN.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

Теги: Донецкая область, танки, штурм, оборона, Алексей Дмитрашковский, российская агрессия, война России против Украины, Угледар, российские оккупанты
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