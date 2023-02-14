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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 54 раза обстреляли Херсонскую область. Есть погибшие и раненые – ОВА

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Оккупанты обстреливают Херсонскую область почти ежедневно
Оккупанты обстреливают Херсонскую область почти ежедневно
Фото: EPA

Российские оккупанты 13 февраля 54 раза обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 14 февраля.

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и танки.

"Херсон российская армия атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали в железнодорожный путь пассажирского сообщения и жилые дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, три жителя области получили ранения разной степени тяжести, добавили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины
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