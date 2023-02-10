Фонд Рината Ахметова выдал почти 2 тыс. продовольственных наборов жителям Краматорска

Гуманитарную поддержку получили незащищенные категории населения, а также горожане, чьи дома подверглись разрушениям из-за ракетных обстрелов 1 февраля.

"Напомним, что Фонд готов оказать и другую поддержку всем пострадавшим в результате этой трагедии – речь идет о помощи в лечении и реабилитации всех пострадавших, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также психологической поддержке. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0-800-509-001", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.