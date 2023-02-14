Российские войска из артиллерии второй раз за день обстреляли больницу в Херсоне, в ней находились 26 пациентов – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА) в 19.53.
Первый раз оккупанты обстреляли больницу утром, когда врачи принимали пациентов. Жертв удалось избежать, указали в ОВА.
"Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению. Из-за российских обстрелов повреждена крыша одного из корпусов, также в здании взрывной волной и обломками снарядов выбило окна", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе российской атаки в больнице находились 26 пациентов и семь медработников.
"К счастью, никто не пострадал", – резюмировали в Херсонской ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.