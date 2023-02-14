Российские войска из артиллерии второй раз за день обстреляли больницу в Херсоне, в ней находились 26 пациентов – ОВА

Из-за российских обстрелов в здании больницы взрывной волной и обломками снарядов выбило окна, отметили в Херсонской ОВА Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА) в 19.53.

Первый раз оккупанты обстреляли больницу утром, когда врачи принимали пациентов. Жертв удалось избежать, указали в ОВА.

"Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению. Из-за российских обстрелов повреждена крыша одного из корпусов, также в здании взрывной волной и обломками снарядов выбило окна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе российской атаки в больнице находились 26 пациентов и семь медработников.

"К счастью, никто не пострадал", – резюмировали в Херсонской ОВА.