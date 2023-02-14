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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из артиллерии второй раз за день обстреляли больницу в Херсоне, в ней находились 26 пациентов – ОВА

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Из-за российских обстрелов в здании больницы взрывной волной и обломками снарядов выбило окна, отметили в Херсонской ОВА
Из-за российских обстрелов в здании больницы взрывной волной и обломками снарядов выбило окна, отметили в Херсонской ОВА
Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска второй раз в течение 14 февраля обстреляли одно из медучреждений Херсона.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА) в 19.53.

Первый раз оккупанты обстреляли больницу утром, когда врачи принимали пациентов. Жертв удалось избежать, указали в ОВА.

"Не успели врачи и пациенты оправиться от утренней российской атаки, как несколько часов назад оккупанты нанесли повторно артиллерийский удар по медицинскому учреждению. Из-за российских обстрелов повреждена крыша одного из корпусов, также в здании взрывной волной и обломками снарядов выбило окна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе российской атаки в больнице находились 26 пациентов и семь медработников.

"К счастью, никто не пострадал", – резюмировали в Херсонской ОВА.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid07UM67pc2BXqdGi8mXKTADGPGM7jkuQyvBzZhgEv4xRHShEyv5zNBocQj6vUCpaV8l

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Теги: Россия, Украина, Херсон, больница, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, врачи, население, российские оккупанты
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