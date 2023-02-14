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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ впервые уничтожили "аналоговнетный" комплекс РЭБ России

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РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах
РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Украинские военные уничтожили недавно принятый на вооружение оккупантов российский комплекс РЭБ.

Об этом 14 февраля в Facebook проинформировали Сухопутные войска ВСУ.

"Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили "аналоговнетный" комплекс РЭБ "Палантин", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/1630662127367487/

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил в Telegram, что ВСУ уничтожили комплекс РЭБ оккупантов из артиллерии.

"Первая подтвержденная потеря недавно принятой на вооружение армии оккупанта станции помех радиоэлектронной борьбы "Палантин", уничтоженной высокоточным артиллерийским огнем украинских воинов", – написал Бутусов.

Контекст:

Мобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" поступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Может вести радиоэлектронную разведку, подавлять существующие и перспективные системы связи противника.

РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи его связи.

Теги: Россия, Украина, Юрий Бутусов, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Сухопутные войска Украины, потери армии России, российские оккупанты
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