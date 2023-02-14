ВСУ впервые уничтожили "аналоговнетный" комплекс РЭБ России

Об этом 14 февраля в Facebook проинформировали Сухопутные войска ВСУ.
"Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили "аналоговнетный" комплекс РЭБ "Палантин", – говорится в сообщении.
Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил в Telegram, что ВСУ уничтожили комплекс РЭБ оккупантов из артиллерии.
"Первая подтвержденная потеря недавно принятой на вооружение армии оккупанта станции помех радиоэлектронной борьбы "Палантин", уничтоженной высокоточным артиллерийским огнем украинских воинов", – написал Бутусов.
Мобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" поступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Может вести радиоэлектронную разведку, подавлять существующие и перспективные системы связи противника.
РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать помехи его связи.