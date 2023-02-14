ВСУ впервые уничтожили "аналоговнетный" комплекс РЭБ России

РЭБ "Палантин" позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Об этом 14 февраля в Facebook проинформировали Сухопутные войска ВСУ.

"Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили "аналоговнетный" комплекс РЭБ "Палантин", – говорится в сообщении.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил в Telegram, что ВСУ уничтожили комплекс РЭБ оккупантов из артиллерии.

"Первая подтвержденная потеря недавно принятой на вооружение армии оккупанта станции помех радиоэлектронной борьбы "Палантин", уничтоженной высокоточным артиллерийским огнем украинских воинов", – написал Бутусов.