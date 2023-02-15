Через несколько месяцев ВСУ будут готовы к деоккупации территорий Украины на западной технике – Резников

Резников: Техника не может зайти просто так Фото: ЕРА

"По технике – сроки прозвучали. Все возможности ее поставки в Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. То есть техника не может зайти просто так. Наши экипажи – неважно, артиллерийские, танковые, на Bradley, на Mastiff или на Stryker – должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения, например танкового батальона, и так далее. Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена, прежде всего, на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", – пояснил министр.

Он отметил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов продолжаются.

"Что касается авиационных платформ, дискуссия продолжается, она звучала, звучит и будет звучать. Сегодня у меня не одна двусторонняя встреча, и завтра тоже пройдет много встреч на полях "Рамштайна", мы будем общаться с министрами обороны отдельных стран НАТО. Но какой будет основная авиационная платформа – время покажет", – подчеркнул Резников.

Накануне, в первый день встречи, участники "Рамштайна" говорили, в частности, об обучении украинских подразделений на западной технике и большей подотчетности использования в Украине оружия, предоставляемого партнерами, сообщил Резников.

Он отметил, что во встрече приняли участие представители 54 стран. "Я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – подчеркнул Резников.

Объявлений на тему передачи Украине западных истребителей 14 февраля не было, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания 14 февраля отметил, что "не все о "Рамштайне" можно сообщать публично: значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями".