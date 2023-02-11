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Швец: Носители ядерного оружия РФ построены в Украине до развала СССР. Они пыжились, но закончили тем, что перекрасили эти ракеты и назвали иначе

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Швец: Когда человек нажимает на красную кнопку, он должен быть уверен, что победит
Швец: Когда человек нажимает на красную кнопку, он должен быть уверен, что победит
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин вряд ли решится применять ядерное оружие, поскольку в России его практически нет. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман вісказал живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Ядерное оружие не в наборе тех карт, которыми Путин может играть. По многим причинам. Причина номер один: у них практически нет ядерного оружия. Когда человек нажимает на красную кнопку, он должен быть уверен, что победит. Иначе в ответном ударе через 15 минут его не будет. Это не 50 на 50 – гораздо больше ставка, что ты проиграешь", – подчеркнул Швец.

Он пояснил, что после распада СССР в России мало внимания уделяли обслуживанию ядерного арсенала.

"Ядерные боеголовки, насколько я понимаю, там не обслуживались с конца 1990-х годов. В них надо было менять полоний, а он не производится в России. Его производство прекратилось после развала Советского Союза. Что касается носителей наземного базирования, – это же все носители были построены на "Южмаше" в Украине до развала СССР. Они пыжились, что-то делали, но закончили тем, что перекрасили ракеты, изготовленные в Украине при СССР, и назвали иначе", – сказал Швец.

Он также сомневается, что Путин пойдет на использование тактического ядерного оружия.

"Он мог бы вытащить какой-нибудь один снаряд и взорвать поблизости Украины, чтобы напугать, но это тоже не решение. Тогда от него отвернуться даже те страны, которые сейчас в какой-то степени покупают у него нефть и газ. Я имею в виду Индию, Бразилию, Китай. Он останется один. Он этим тактическим ядерным оружием не решит ни один вопрос, а себя погубит", – убежден собеседник.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, ядерное оружие, Южмаш, Алеся Бацман, Юрий Швец, ракеты, интервью
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