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Швец о Путине: 20 лет все СМИ России работали, чтобы из бледной моли сделать кондора

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Швец: Если бы Путин был разведчиком, Россия была бы другой страной
Швец: Если бы Путин был разведчиком, Россия была бы другой страной
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин загнал страну в безысходную ситуацию, развязав войну в Украине. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"На имидж Путина 20 лет работали все средства массовой информации России, которые он поставил под свой контроль, чтобы сделать из бледной моли орла этакого, кондора. Одна из главных мыслей была: он – чуть ли не суперразведчик, Джеймс Бонд, если не Бонд, то Штирлиц", – отметил Швец.

Он рассказал, что Путин в разведке никогда не работал, а служил, по сути, в политической полиции.

"В краснознаменном институте разведки, куда его направили, он плохо учился, не справился и на работу его не взяли. Он попал туда из пятого управления КГБ СССР. Называлось оно в последние годы советской власти – управление по защите конституции. Но на самом деле это была политическая полиция. Это не разведка, не контрразведка. Это наследники третьего жандармского управления, которое существовало в Российской империи. Пятое управление кошмарило диссидентов, которых кот наплакал. Какую опасности они могли представлять для СССР, который погиб из-за идиотизма собственной политической элиты? Они воевали против собственного народа, лучших его представителей. Вот что может дополнить его характеристику: Путин – отрыжка третьего жандармского управления", – рассказал Швец.

Он убежден, что будь Путин профессиональным разведчиком, он не развязал бы войну в Украине.

"Если бы он был разведчиком, контрразведчиком, Россия была бы другой страной и не ввязалась бы в эту идиотскую войну. Потому что только дегенерат, провокатор, который загнал себя и свой рейтинг в угол за 20 лет, мог начинать эту идиотскую войну. И вместо того, чтобы вылезти, совсем уже загнал себя в безысходный угол, в яму, откуда нет выхода", – подчеркнул Швец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СССР, КГБ, разведка, Алеся Бацман, Юрий Швец, интервью
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