Швец о Путине: 20 лет все СМИ России работали, чтобы из бледной моли сделать кондора

Швец: Если бы Путин был разведчиком, Россия была бы другой страной Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"На имидж Путина 20 лет работали все средства массовой информации России, которые он поставил под свой контроль, чтобы сделать из бледной моли орла этакого, кондора. Одна из главных мыслей была: он – чуть ли не суперразведчик, Джеймс Бонд, если не Бонд, то Штирлиц", – отметил Швец.

Он рассказал, что Путин в разведке никогда не работал, а служил, по сути, в политической полиции.

"В краснознаменном институте разведки, куда его направили, он плохо учился, не справился и на работу его не взяли. Он попал туда из пятого управления КГБ СССР. Называлось оно в последние годы советской власти – управление по защите конституции. Но на самом деле это была политическая полиция. Это не разведка, не контрразведка. Это наследники третьего жандармского управления, которое существовало в Российской империи. Пятое управление кошмарило диссидентов, которых кот наплакал. Какую опасности они могли представлять для СССР, который погиб из-за идиотизма собственной политической элиты? Они воевали против собственного народа, лучших его представителей. Вот что может дополнить его характеристику: Путин – отрыжка третьего жандармского управления", – рассказал Швец.

Он убежден, что будь Путин профессиональным разведчиком, он не развязал бы войну в Украине.

"Если бы он был разведчиком, контрразведчиком, Россия была бы другой страной и не ввязалась бы в эту идиотскую войну. Потому что только дегенерат, провокатор, который загнал себя и свой рейтинг в угол за 20 лет, мог начинать эту идиотскую войну. И вместо того, чтобы вылезти, совсем уже загнал себя в безысходный угол, в яму, откуда нет выхода", – подчеркнул Швец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube