Швец: Американские F-35 прибыли в Польшу. Они могут уничтожить за два часа всю противоракетную оборону РФ

"Путин, когда задумывал эту операцию, принимал решение... У идиота вскружилась голова. Он возомнил себя этаким Александром Македонским. Он, оказывается, не знал ничего о России, какие у него вооруженные силы. Он не знал, что такое Украина, что такое ВСУ. Он просчитался с Китаем. Просчитался с НАТО. Этот дебил умудрился все проморгать. Из набора решений, которые он принимал, во всех он просчитался", – отметил Швец.

По его словам, сейчас самое главное, чтобы Украина вовремя получила необходимую военную помощь от стран Запада.

"Вот уже F-35 прибыли в Польшу. Это те истребители, которые, как считают американские эксперты (я не могу им не доверять), за два часа могут уничтожить всю противоракетную оборону, все пусковые установки, которые находятся вокруг Украины. На это нужно два часа примерно. После этого можно брать вооруженные силы РФ голыми руками. Сейчас очередная мясорубка, он выпускает своих мобиков и чмобиков, а нам самое главное, чтобы пришла западная, прежде всего американская, военная помощь и чтобы подготовили экипажи этим оружием управлять. И это нужно сделать до генерального сражения. Это произойдет. Все это будет вовремя", – сказал Швец.

Он отметил, что американцы намерены максимально помогать Украине, чтобы завершить войну до следующих президентских выборов.

"Я вижу, в Вашингтоне приняли стратегическое решение, что с войной нужно заканчивать в этом году, а уж в следующем – это обязательно. Это двустороннее решение и демократов, и здорового крыла Республиканской партии, которое называют неорейганистами и которое не имеет никакого отношения к трампистам. Принято решение заканчивать отчасти под давлением трампистов, которые грозят прекратить [помощь]. Поэтому нужно заканчивать войну в этом году и только победой Украины", – подчеркнул Щвец.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube