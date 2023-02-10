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Швец: Американские F-35 прибыли в Польшу. Они могут уничтожить за два часа всю противоракетную оборону РФ

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Швец: Во всех своих решениях Путин просчитался
Швец: Во всех своих решениях Путин просчитался
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В Вашингтоне приняли стратегическое решение – заканчивать с войной в этом году и только победой. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Путин, когда задумывал эту операцию, принимал решение... У идиота вскружилась голова. Он возомнил себя этаким Александром Македонским. Он, оказывается, не знал ничего о России, какие у него вооруженные силы. Он не знал, что такое Украина, что такое ВСУ. Он просчитался с Китаем. Просчитался с НАТО. Этот дебил умудрился все проморгать. Из набора решений, которые он принимал, во всех он просчитался", – отметил Швец.

По его словам, сейчас самое главное, чтобы Украина вовремя получила необходимую военную помощь от стран Запада.

"Вот уже F-35 прибыли в Польшу. Это те истребители, которые, как считают американские эксперты (я не могу им не доверять), за два часа могут уничтожить всю противоракетную оборону, все пусковые установки, которые находятся вокруг Украины. На это нужно два часа примерно. После этого можно брать вооруженные силы РФ голыми руками. Сейчас очередная мясорубка, он выпускает своих мобиков и чмобиков, а нам самое главное, чтобы пришла западная, прежде всего американская, военная помощь и чтобы подготовили экипажи этим оружием управлять. И это нужно сделать до генерального сражения. Это произойдет. Все это будет вовремя", – сказал Швец.

Он отметил, что американцы намерены максимально помогать Украине, чтобы завершить войну до следующих президентских выборов.

"Я вижу, в Вашингтоне приняли стратегическое решение, что с войной нужно заканчивать в этом году, а уж в следующем – это обязательно. Это двустороннее решение и демократов, и здорового крыла Республиканской партии, которое называют неорейганистами и которое не имеет никакого отношения к трампистам. Принято решение заканчивать отчасти под давлением трампистов, которые грозят прекратить [помощь]. Поэтому нужно заканчивать войну в этом году и только победой Украины", – подчеркнул Щвец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность.

В июне 2022 года накануне саммита НАТО в Мадриде генсек Альянса Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в Европе c 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек.

29 июня 2022 года во время саммита президент США Джозеф Байден сообщил, что Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 и разместит штаб 5-й армии в Польше, а на базу Рота в Испании будут направлены еще два эсминца американской армии, их общее количество будет увеличено до шести.

1 февраля стало известно, что Польша закупит у США 32 истребителя пятого поколения F-35A для своих военно-воздушных сил. Стоимость заказа – $4,6 млрд. Поставки начнутся в 2024 году, каждый год Польша будет получать от четырех до шести самолетов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Польша, оружие, война, КГБ, Вашингтон, военная помощь, Алеся Бацман, истребители, ВСУ, Юрий Швец, война России против Украины, F-35, интервью
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