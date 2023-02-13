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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили поставки оружия и защиту востока и юга Украины

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Зеленский 13 февраля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего
Зеленский 13 февраля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Провел ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганской области, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – поставке оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости", – отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что 13 февраля представил новых руководителей СБУ и МВД – Василия Малюка и Игоря Клименко.

"Уверен, что они оба – на своих местах. Там, где они действительно полезны для государства", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/729626591910011/

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го5-го12-го16-го19-го26-го29 января, а также 2-го6-го и 10 февраля.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.

Теги: Россия, МВД, СБУ, Украина, оружие, агрессия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, доклад, Игорь Клименко, заседание, Василий Малюк
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