Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили поставки оружия и защиту востока и юга Украины

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.
"Провел ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганской области, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – поставке оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости", – отметил глава государства.
Зеленский также сообщил, что 13 февраля представил новых руководителей СБУ и МВД – Василия Малюка и Игоря Клименко.
"Уверен, что они оба – на своих местах. Там, где они действительно полезны для государства", – подчеркнул президент.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го, 29 января, а также 2-го, 6-го и 10 февраля.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов, заверил Зеленский 2 февраля.