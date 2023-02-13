Зеленский провел заседание ставки. Участники обсудили поставки оружия и защиту востока и юга Украины

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Провел ставку. Заслушали доклады командующих направлений, главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганской области, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – поставке оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости", – отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что 13 февраля представил новых руководителей СБУ и МВД – Василия Малюка и Игоря Клименко.

"Уверен, что они оба – на своих местах. Там, где они действительно полезны для государства", – подчеркнул президент.