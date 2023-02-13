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"Поддерживаю вас лично и ваших коллег". Зеленский представил руководящему составу СБУ нового главу ведомства Малюка

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Зеленский (слева): Малюк доказал, что является патриотом и профессионалом
Зеленский (слева): Малюк доказал, что является патриотом и профессионалом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля представил руководящему составу Службы безопасности Украины новоназначенного главу ведомства Василия Малюка. Об этом президент сообщил в Telegram.

"С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства. В целом должен отметить, что Служба безопасности фундаментально и динамично меняется, становится крепкой и современной", – подчеркнул глава государства.

По его словам, российские оккупанты боятся представителей СБУ. В то же время Зеленский отметил, что испытаний для сотрудников украинской спецслужбы будет много и после окончания войны против России.

"Я поддерживаю вас лично и ваших коллег", – сказал президент, обращаясь к Малюку.

Контекст:

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. 1 декабря Малюка повысили в звании до генерал-майора.

7 февраля 2023 года Верховная Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ.

11 февраля Зеленский ввел Малюка в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский, спецслужбы, безопасность, Василий Малюк
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