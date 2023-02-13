"Поддерживаю вас лично и ваших коллег". Зеленский представил руководящему составу СБУ нового главу ведомства Малюка

"С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства. В целом должен отметить, что Служба безопасности фундаментально и динамично меняется, становится крепкой и современной", – подчеркнул глава государства.
По его словам, российские оккупанты боятся представителей СБУ. В то же время Зеленский отметил, что испытаний для сотрудников украинской спецслужбы будет много и после окончания войны против России.
"Я поддерживаю вас лично и ваших коллег", – сказал президент, обращаясь к Малюку.
Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. 1 декабря Малюка повысили в звании до генерал-майора.
7 февраля 2023 года Верховная Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ.
11 февраля Зеленский ввел Малюка в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.