"Поддерживаю вас лично и ваших коллег". Зеленский представил руководящему составу СБУ нового главу ведомства Малюка

"С начала полномасштабного вторжения Василий Васильевич Малюк доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности нашего государства. В целом должен отметить, что Служба безопасности фундаментально и динамично меняется, становится крепкой и современной", – подчеркнул глава государства.

По его словам, российские оккупанты боятся представителей СБУ. В то же время Зеленский отметил, что испытаний для сотрудников украинской спецслужбы будет много и после окончания войны против России.

"Я поддерживаю вас лично и ваших коллег", – сказал президент, обращаясь к Малюку.