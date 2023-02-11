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Зеленский изменил состав СНБО

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Зеленский включил в список членов Совбеза Малюка и Клименко
Зеленский включил в список членов Совбеза Малюка и Клименко
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Соответствующий указ №73/2023 обнародован 11 февраля на официальном сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины... утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича – главу Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Этим же указом было прекращено членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе в Броварах.

Всего в состав СНБО входят 22 должностных лица. Совбез возглавляет президент Украины, секретарь ведомства – Алексей Данилов. Кроме назначенных сегодня чиновников, в состав СНБО входят спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, генеральный прокурор Андрей Костин, министр энергетики Украины Герман Галущенко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Украины Алексей Резников и другие.

Контекст:

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. 1 декабря Малюка повысили в звании до генерал-майора.

Глава Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

7 января Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ, а Клименко – министром внутренних дел.

Теги: Украина, МИД Украины, СНБО, Алексей Резников, Бровары, Дмитрий Кулеба, указ, Владимир Зеленский, ВСУ, чиновники, Андрей Костин, Руслан Стефанчук, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Игорь Клименко, Василий Малюк, Герман Галущенко
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