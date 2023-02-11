Зеленский изменил состав СНБО

Зеленский включил в список членов Совбеза Малюка и Клименко Фото: president.gov.ua

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича – министра внутренних дел Украины... утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Малюка Василия Васильевича – главу Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Этим же указом было прекращено членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Дениса Монастырского, который погиб в авиакатастрофе в Броварах.

Всего в состав СНБО входят 22 должностных лица. Совбез возглавляет президент Украины, секретарь ведомства – Алексей Данилов. Кроме назначенных сегодня чиновников, в состав СНБО входят спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, генеральный прокурор Андрей Костин, министр энергетики Украины Герман Галущенко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Украины Алексей Резников и другие.