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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Малюк: Смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам

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Малюк: Мы показали всему миру, что такое украинский характер
Малюк: Мы показали всему миру, что такое украинский характер
Фото: president.gov.ua

В Службе безопасности Украины работают не просто над сдерживанием российских оккупантов, а действуют на опережение. Об этом заявил новоназначенный глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 7 февраля во время выступления в Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Малюка, сегодня СБУ проводит уникальные спецоперации, разоблачает российские агентурные сети и расследует военные преступления оккупантов. Также спецслужба борется с "пятой колонной" и "агентами в рясах".

"Не могу сегодня раскрыть детали всех серьезных спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они присутствуют в самых горячих точках войны. За неполный год шесть из них награждены званием Героя Украины. Жаль, что четверо из них посмертно... Имеем более 500 государственных наград. Большинство из которых – "За мужество" и Богдана Хмельницкого", – добавил он.

Глава ведомства отметил, что в спецслужбе выполняют поручение президента и меняют подходы к работе.

"Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны. Закладываем фундамент для дальнейшей реформы СБУ. Речь идет и о системных изменениях в самой службе. В частности, о ее максимальном очищении от предателей, приспособленцев и тех, кто годами создавал имитацию работы. Это очищение мы проводим уже", – сказал он.

Также, по словам Малюка, СБУ усиливает работу по разоблачению и предотвращению преступлений против основ нацбезопасности. Особый акцент на борьбе с коллаборантами, пособниками российских оккупантов и предателями всех калибров.

"И напоследок: в украинском эпосе мы уважаем такого героя, как казак Мамай. В моем кабинете есть картина, где он изображен с бандурой, сидит на черепах врагов Украины. Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. Мы показали всему миру, что такое украинский характер. А теперь должны объединить усилия и вернуть украинские территории. И как председатель СБУ я сделаю все для победы", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть".

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря присвоил Малюку звание генерал-майора.

7 февраля Верховная Рада поддержала назначение Малюка главой СБУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, СБУ, Украина, военные, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, назначение, Служба безопасности Украины, Василий Малюк
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