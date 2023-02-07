Малюк: Смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам

По словам Малюка, сегодня СБУ проводит уникальные спецоперации, разоблачает российские агентурные сети и расследует военные преступления оккупантов. Также спецслужба борется с "пятой колонной" и "агентами в рясах".
"Не могу сегодня раскрыть детали всех серьезных спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они присутствуют в самых горячих точках войны. За неполный год шесть из них награждены званием Героя Украины. Жаль, что четверо из них посмертно... Имеем более 500 государственных наград. Большинство из которых – "За мужество" и Богдана Хмельницкого", – добавил он.
Глава ведомства отметил, что в спецслужбе выполняют поручение президента и меняют подходы к работе.
"Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны. Закладываем фундамент для дальнейшей реформы СБУ. Речь идет и о системных изменениях в самой службе. В частности, о ее максимальном очищении от предателей, приспособленцев и тех, кто годами создавал имитацию работы. Это очищение мы проводим уже", – сказал он.
Также, по словам Малюка, СБУ усиливает работу по разоблачению и предотвращению преступлений против основ нацбезопасности. Особый акцент на борьбе с коллаборантами, пособниками российских оккупантов и предателями всех калибров.
"И напоследок: в украинском эпосе мы уважаем такого героя, как казак Мамай. В моем кабинете есть картина, где он изображен с бандурой, сидит на черепах врагов Украины. Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. Мы показали всему миру, что такое украинский характер. А теперь должны объединить усилия и вернуть украинские территории. И как председатель СБУ я сделаю все для победы", – подытожил он.
Малюку 39 лет. Он родился в городе Коростышев Житомирской области. Является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть".
Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря присвоил Малюку звание генерал-майора.
7 февраля Верховная Рада поддержала назначение Малюка главой СБУ.