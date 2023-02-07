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Зеленский выступил в Раде: Мы делаем в сфере обороны и безопасности кадровые шаги, которые способны усилить позиции Украины

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Зеленский: Мы делаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции Украины
Зеленский: Мы делаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции Украины
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Верховной Рады Украины. Видео выступления обнародовали в YouTube-канале Офиса президента уже после заседания.

Зеленский представил в Верховной Раде Василия Малюка и Игоря Клименко как кандидатов на должности главы Службы безопасности Украины и министра внутренних дел.

"Считаю, что именно такие назначения соответствуют смыслу и задачам этого периода войны", – сказал он, представляя Малюка (Зеленский вносил в парламент представление на его назначение).

Президент добавил, что Малюк, который последние шесть месяцев был и.о. главы СБУ, является боевым офицером и "с первых минут полномасштабного вторжения встал на защиту нашего государства и абсолютно преданно и профессионально выполняет свою работу".

Также Зеленский выразил ожидание, что Рада назначит главой МВД Клименко (представление о его назначении вносил в Раду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль).

Президент подчеркнул, что Клименко – это офицер, который достойно себя зарекомендовал в защите Украинского государства от врага и имеет необходимые знания и опыт, "чтобы максимально быстро возглавить систему Министерства внутренних дел Украины".

"Еще одно. Мы делаем кадровые и институциональные шаги на разных уровнях в сфере обороны и безопасности, которые способны усилить позиции Украины. По каждому такому шагу – кадровому или институциональному – происходит необходимое информирование. На том уровне, на котором принимаются решения. И я благодарю всех, кто поддерживает государство. Благодарю всех, кто помогает беречь наше важное единство, которое является фундаментом обороны Украины. Благодарю всех, кто воздерживается от распространения любых слухов или псевдоинформаций, которые могут ослабить сосредоточенность наших людей в работе на главное – на победу Украины. Только помогая нашему государству, только не давая врагу играть с эмоциями в обществе и только делая все, чтобы у наших воинов было больше оружия, мы можем обеспечить успех для нашего государства. И обеспечим", – резюмировал Зеленский. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Малюк с марта 2020 года занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он стал и.о. главы СБУ 18 июля 2022 года после отставки Ивана Баканова. 1 декабря Малюка повысили в звании до генерал-майора.

Глава Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

7 января Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ, а Клименко – министром внутренних дел

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, Василий Малюк
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