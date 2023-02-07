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Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Клименко главой МВД – нардеп

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Клименко сейчас исполняет обязанности министра
Клименко сейчас исполняет обязанности министра
Фото: Національна поліція України / Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту назначить Игоря Клименко министром внутренних дел страны. Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 7 февраля.

"Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", – написал политик.

Проект постановления о назначении Клименко №8430 премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля.

Контекст:

18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

6 февраля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение в парламенте вопроса назначения Клименко главой МВД.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, МВД, Алексей Гончаренко, кадры, Игорь Клименко
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