Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Клименко главой МВД – нардеп

18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.

Проект постановления о назначении Клименко №8430 премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля .

"Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", – написал политик.

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