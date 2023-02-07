Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Клименко главой МВД – нардеп

"Правоохранительный комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Игоря Клименко на должность министра внутренних дел", – написал политик.
Проект постановления о назначении Клименко №8430 премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду 6 февраля.
18 января руководитель Национальной полиции Клименко был назначен исполняющим обязанности главы МВД Украины вместо погибшего при крушении вертолета в Броварах Киевской области Дениса Монастырского.
6 февраля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение в парламенте вопроса назначения Клименко главой МВД.