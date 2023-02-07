Зеленский о формировании "Гвардии наступления": Начало сильное. Продолжение следует

Об этом глава государства сообщил 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Идет формирование новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников – "Гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение следует. Я благодарю всех, кто проявил интерес к формированию бригад. Спасибо всем, кто подает заявки", – сказал президент.
По словам Зеленского, "хорошая мотивация плюс хорошая подготовка равна возможности сил обороны и безопасности вернуть Украине свое".
В "Гвардию наступления" подали заявки более 8 тыс. добровольцев, проинформировал в эфире национального телемарафона и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко, его цитирует пресс-центр МВД в Facebook.
"На этот момент больше всего добровольцев записалось в Национальную гвардию, но там и больше бригад. В Нацгвардии шесть бригад, в Нацполиции – одна и пока одна – в Госпогранслужбе. Набор будет длиться 60 дней. Это не постоянный процесс, мы с каждым добровольцем проводим собеседование, военно-врачебную комиссию, проверяем его физические и ментальные способности и проводим специальные проверки. Поскольку те, кто идут на службу, не могут иметь судимостей", – указал Клименко.
Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" 2 февраля. По словам Клименко, решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".
Основой штурмовых бригад "Гвардии наступления" станут военные с боевым опытом, сообщал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он отметил, что новобранцев ждет, прежде всего, основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев. Учить будут как базовой военной подготовке, так и по специальным направлениям – артиллерия, танковые войска, управление беспилотниками.
Чтобы вступить в "Гвардию наступления", нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.
В первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи потенциальных кандидатов, рассказали в МВД.