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Зеленский о формировании "Гвардии наступления": Начало сильное. Продолжение следует

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Зеленский выразил благодарность всем, кто "проявил интерес" к формированию бригад "Гвардии наступления"
Зеленский выразил благодарность всем, кто "проявил интерес" к формированию бригад "Гвардии наступления"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "сильном начале" набора добровольцев в штурмовые бригады "Гвардии наступления".

Об этом глава государства сообщил 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Идет формирование новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников – "Гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение следует. Я благодарю всех, кто проявил интерес к формированию бригад. Спасибо всем, кто подает заявки", – сказал президент.

По словам Зеленского, "хорошая мотивация плюс хорошая подготовка равна возможности сил обороны и безопасности вернуть Украине свое".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/768407524167747/

В "Гвардию наступления" подали заявки более 8 тыс. добровольцев, проинформировал в эфире национального телемарафона и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко, его цитирует пресс-центр МВД в Facebook.

"На этот момент больше всего добровольцев записалось в Национальную гвардию, но там и больше бригад. В Нацгвардии шесть бригад, в Нацполиции – одна и пока одна – в Госпогранслужбе. Набор будет длиться 60 дней. Это не постоянный процесс, мы с каждым добровольцем проводим собеседование, военно-врачебную комиссию, проверяем его физические и ментальные способности и проводим специальные проверки. Поскольку те, кто идут на службу, не могут иметь судимостей", – указал Клименко.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid031NVw79RoAizoRiZ1bDhsqbE2mjyh7zecBtzSu6S8HHLk7HDNvhfpZdNdDhP6MkBUl

Контекст:

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" 2 февраля. По словам Клименко, решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".

Основой штурмовых бригад "Гвардии наступления" станут военные с боевым опытом, сообщал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он отметил, что новобранцев ждет, прежде всего, основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев. Учить будут как базовой военной подготовке, так и по специальным направлениям – артиллерия, танковые войска, управление беспилотниками.

Чтобы вступить в "Гвардию наступления", нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.

В первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи потенциальных кандидатов, рассказали в МВД.

Теги: МВД, Украина, полиция, Госпогранслужба, Национальная гвардия, добровольцы, пограничники, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент, Нацполиция, проверки, Игорь Клименко, обращение, деоккупация
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