Зеленский о формировании "Гвардии наступления": Начало сильное. Продолжение следует

Об этом глава государства сообщил 6 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Идет формирование новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников – "Гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение следует. Я благодарю всех, кто проявил интерес к формированию бригад. Спасибо всем, кто подает заявки", – сказал президент.

По словам Зеленского, "хорошая мотивация плюс хорошая подготовка равна возможности сил обороны и безопасности вернуть Украине свое".

В "Гвардию наступления" подали заявки более 8 тыс. добровольцев, проинформировал в эфире национального телемарафона и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко, его цитирует пресс-центр МВД в Facebook.

"На этот момент больше всего добровольцев записалось в Национальную гвардию, но там и больше бригад. В Нацгвардии шесть бригад, в Нацполиции – одна и пока одна – в Госпогранслужбе. Набор будет длиться 60 дней. Это не постоянный процесс, мы с каждым добровольцем проводим собеседование, военно-врачебную комиссию, проверяем его физические и ментальные способности и проводим специальные проверки. Поскольку те, кто идут на службу, не могут иметь судимостей", – указал Клименко.