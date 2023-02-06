"Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"

"Гвардия наступления". Старт кампании, ее цель

2 февраля и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил, что МВД начало набор добровольцев в "Гвардию наступления" – восемь штурмовых бригад, которые усилят силы обороны Украины и будут участвовать в освобождении оккупированных территорий.

Как отметил и.о. министра, решение создать штурмовые бригады приняли сотрудники МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы бить врага".

"Гвардия наступления" – это профессиональные штурмовые бригады МВД. Команды бойцов-патриотов, которые стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины. Никаких тыловых задач. Только высококачественная подготовка, постоянная тренировка и участие в операциях на передовой. Формирование подразделений уже идет", – написал он в Facebook 3 февраля.

Как сообщил советник министра Ростислав Смирнов, "Гвардию наступления" готовил погибший в авиакатастрофе глава МВД Денис Монастырский, но реализовать не успел – вертолет, в котором летели Монастырский и его два заместители, разбился в Броварах 18 января.

"Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации, куда распределят, а по собственной инициативе в подразделение, отвечающее вашим ценностям и идеологии", – пояснил Смирнов.

"Восемь бригад – один враг": главное о подразделениях, куда идет набор

"Современная история Украины пишется сейчас. Не наблюдай, действуй! Заполняй анкету добровольца и присоединяйся к штурмовым бригадам МВД, которые будут освобождать Донецк, Луганск и другие оккупированные территории вместе с Крымом. Гарантируем боевые столкновения на передовой. Ты сам выбираешь бригаду и направление наступления и гарантированно попадаешь к единомышленникам. Защищай страну и своих родных, становись добровольцем!" – обращается к пользователям сайт "Гвардии наступления".

Эта гвардия состоит из восьми бригад МВД, указано на сайте проекта.

Шесть набирает Нацгвардия, еще по одной – полиция и Госпогранслужба.

Бригады Нацгвардии:

"Азов" – легендарный полк НГУ, который прославился, защищая окруженный российскими оккупантами Мариуполь в 2022 году.

"Азов" освобождал Мариуполь в июне 2014 года, участвовал в боях под Иловайском, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, вел наступление на Широкино в феврале 2015 года, выполнял задачи в районе проведения АТО (позже ООС). Силы подразделения провели успешную Павлополь-Широкинская операцию в 2015 году, выполнили ряд успешных боевых задач в районе Светлодарской дуги", – напомнили на сайте проекта.

Как говорится в рекламном ролике бригады, опубликованном в Telegram-канале "Гвардии наступления", сейчас "тот самый "Азов" готовится к штурму и деоккупации Украины" и приглашает добровольцев "творить историю вместе".

Бригадой временно руководит начштаба "Азова" майор Богдан Кротевич, вернувшийся из российского плена в сентябре 2022 года. Командир "Азова" Денис Прокопенко из российского плена тоже освобожден, но по условиям обмена, до конца войны не может вернуться в Украину и находится в Турции.

"Буревій" (на русском – "Ураган") – 1-я президентская бригада оперативного назначения (воинская часть 3027 НГУ, командир – полковник Николай Мишакин).

Это бригада "утилизации российских военных", говорится в ее профайле. С начала полномасштабного вторжения РФ личный состав части выполняет задачи в составе группировки сил обороны Киева, охраняя важные государственные объекты и объекты инфраструктуры, сообщается там.

"Батальонно-тактическая группа заняла батальонный район обороны на внешнем рубеже обороны Киева в Черниговской области. Личный состав бригады привлекался для оборонных действий в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области и по настоящее время выполняет задачи в городе Бахмут Донецкой области. "Буревій" расширяется как бригада утилизации российских военных. И эта буря идет на врагов", – подчеркивается в описании.

"Кар-Даг" – военнослужащие этой бригады с первых дней полномасштабного вторжения РФ приступили к выполнению боевых заданий. Они защищали Украину на юге, в Запорожской области, в том числе обороняли Мелитополь и остановили наступление превосходящих сил врага на направлениях Васильевка – Запорожье и Токмак – Орехов, сообщает сайт МВД.

"Кара за Крым, вот что значит "Кара-Даг", – говорится в описании бригады, которая декларирует целью освобождение Крыма. Военнослужащие "Кара-Даг" сбили четыре российских самолета Су-25, два вертолета Ка-52, два беспилотника, крылатую ракету.

Командир бригады – полковник Дмитрий Власенко.

"Червона калина" – 14-я бригада оперативного назначения (воинская часть 3028, командир – полковник Александр Охрименко). В описании подразделения говорится, что его бойцы защищали Киев: заняли определенные позиции и не допустили прорыва противника к украинской столице, разбили колонну оккупантов возле села Бузовая под Киевом.

"Червона калина – это красное пламя наступления. С июня 2022 подразделения полка в составе сводной батальонной группы в оперативно-тактической группировке "Север" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" принимали участие в боевых действиях в населенных пунктах Северодонецк, Лисичанск и Белогоровка Луганской области, Спорное и Верхнекаменское Донецкой области, проявляя стойкость и решительность, давая достойный отпор захватчикам", – говорится в описании.

"Рубіж" ("Рубеж") – 4-я бригада оперативного назначения. Ее военнослужащие первыми приняли бой с российскими войсками в Гостомеле под Киевом. "Бойцы бригады не позволили оккупантам развернуть основные силы в непосредственной близости от Киева. Тогда были уничтожены пять и поврежден один российский вертолет, а также уничтожено около роты личного состава противника", – говорится в описании бригады.

В марте бойцы подразделения вели бои с оккупантами в районе Ирпеня, Мощуна, Гуты Межигорской Киевской области, также участвовали в боях за Рубежное и Северодонецк Луганской области.

Командир – полковник Артем Илюхин.

"Спартан" – 3-я бригада оперативного назначения. Подразделение принимало участие в освобождении Малой Рогани, Циркунов Харьковской области, защищало и защищает Харьков. Также бригада удерживает позиции в районе Торецка Донецкой области.

Командир – полковник Александр Пивненко.

Фото: Гвардія Наступу / Telegram

Бригады Нацполиции и Госпогранслужбы:

"Лють" (на русском – "Ярость") – объединенное военизированное подразделение полиции нового образца. В состав бригады вошли полки полицейского спецназа "Цунами", "Сафари" и "Луганск-1 имени Сергея Губанова", информирует сайт МВД.

"Ее бойцы – волевые и мотивированные воины, готовые защищать Украину и уничтожать врага на всех фронтах. Ее основные задачи – проведение штурмовых действий, обезвреживание ДРГ и незаконных вооруженных формирований врага, аэроразведка, выявление позиций и уничтожение противника", – говорится в сообщении. Согласно релизу, основой бригады стали полицейские, которые после начала полномасштабной войны выполняли боевые задания в Киевской области, на запорожском, харьковском, херсонском и донецком направлениях.

Командир бригады – Александр Нетребко, который защищает Украину от российской агрессии с 2014 года, информирует Telegram-канал "Гвардии наступления".

"Бригада "Лють" – это два штурмовых полка, батальон особого назначения, артиллерийский полк и рота специальных операций. В их арсенале – бронетехника, артиллерийское, зенитное, противотанковое и снайперское вооружение", – добавили авторы сообщения.

"Сталевий кордон" ("Стальная граница") – 15-й мобильный погранотряд ГПСУ. Он был создан как подразделение нового образца, говорится на сайте "Гвардии наступления".

"Его структура, система управления и обучения построены с учетом стоящих перед Украиной вызовов. Основу заложили подразделения ГПСУ, которые выполняли задачи в районе боевых действий на востоке нашего государства и мужественно противостояли российским агрессорам. В рядах подразделения – воины, которые первыми встретили врага на границе, защищали "Азовсталь", находились на линии обороны на лиманском и бахмутском направлениях, защищали государственную границу со страной-агрессором", – рассказали в описании бригады.

На вооружении подразделения – противотанковое оружие и артиллерия, есть группы аэроразведки и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов. Его задача – усилить оборону и защиту государства, укрепить границу.

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Как отметили в Telegram-канале проекта, к бригадам может присоединиться "каждый, кто является патриотом, кто потерял дом или родных на этой войне".

"Восемь бригад – один враг. Пора возвращать свое", – подчеркивают авторы сообщения.

Как записаться?

Чтобы присоединиться к одной из бригад, можно подать анкету на сайте проекта storm.mvs.gov.ua. Клименко сказал, что в течение часа после подачи заявки ее владельцу должен перезвонить оператор колл-центра, который проконсультирует, куда обратиться дальше. Также на сайте проекта обнародован перечень Центров предоставления административных услуг, где тоже можно заполнить такие анкеты.

С дополнительными вопросами кандидаты в "Гвардию" могут обращаться на горячую линию проекта по телефону – 080 010 00 20.

Кроме того, у "Гвардии наступления" есть свой официальный Telegram-канал "Гвардія наступу", одноименный аккаунт в Tik-Tok (там публикуют новости о проекте).

Вступить в ряды подразделений "Гвардии наступления" может каждый желающий?

Нет. Основой бригад стали офицеры и солдаты, которые имеют боевой опыт, действующие полицейские, нацгвардейцы и пограничники.

"В первую очередь – это люди, которые прошли горнило 2014–2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них были ранены", – подчеркнул Клименко.

Доукомплектовывать бригады будут только добровольцами – высокомотивированными патриотами Украины, уточнил он. "Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве", – сказал Клименко.

Рекрутинговая кампания началась на прошлой неделе – 1 февраля – рассказал начальник южного центра комплектования Нацгвардии Денис Лавренко на брифинге в Ukraine Media Center Odesa 3 февраля.

"На основе имеющихся бригад Национальной гвардии Украины мы создаем дополнительные подразделения. Они будут набираться только из наиболее мотивированных граждан. То есть это те граждане, которые сами добровольно придут и заявят о том, что они готовы защищать наше государство. Они будут записаны в ряды этих подразделений. Ни в коем случае принудительно или каким-либо иным образом заставлять это делать мы не будем", – пояснил представитель Нацгвардии.

Клименко также говорил, что военные могут пойти в эти штурмовые подразделения на контрактную службу или по мобилизации (речь о Нацгвардии и Госпогранслужбе).

Все кандидаты в "Гвардию наступления" должны пройти военно-врачебную комиссию, психологический и физический тест. После успешного прохождения всех проверок и тестов кандидаты будут зачислены в выбранные ими бригады.

Как будут учить и чем обеспечат добровольцев? Какая будет зарплата?

Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев, сообщает сайт МВД. Сначала это будет индивидуальное обучение, а потом – в составе подразделения. К выполнению боевых заданий бригады приступят, когда командиры "будут понимать, что они готовы".

В МВД обещают, что все льготы, предусмотренные для военнослужащих и полицейских, сохраняются и для бойцов штурмовых бригад. Как отметили в ГПСУ, бригады предлагают "вооружение, снаряжение, обучение и возможность утилизировать врага, а также достойное денежное довольствие, бесплатное лечение и льготы, предусмотренные для военнослужащих".

Фото: storm.mvs.gov.ua

Начальник отдела социально-гуманитарного обеспечения южного регионального управления ГПСУ Роман Мулява на брифинге в Одессе рассказал, что на вооружении бригад будет в том числе техника, предоставленная западными партнерами.

"Штурмовые они называются, потому что это делается для того, чтобы составить не только количественное, но и качественное преимущество, когда будет отбиваться территория Украины уже массово. Эти штурмовые бригады будут укомплектованы – благодаря нашим партнерам и нашему оборонпрому – всеми самыми современными средствами вооружения, которые будут в соответствии со штатом. И будет проведена подготовка персонала в течение (как планируется) двух – трех месяцев по самым высоким стандартам, какие могут быть, как раз для того, чтобы они могли вести наступательно-штурмовые действия", – сказал он.

Представитель подразделения "Цунами" Олег Якубец сообщил на том же брифинге, что зарплата рядового сотрудника составит 25–27 тыс. грн, также предусмотрено вознаграждение президента в размере 30 тыс. грн.

"То есть это будет 55–57 тыс. грн на месяц, если человек будет находиться тут, на местах", – отметил представитель полиции. Ожидается, что на период обучения и пребывания в части зарплата будет на таком же уровне. Когда боец бригады отправится на линию фронта, к сумме добавится еще 70 тыс. грн в месяц.

Да. После старта рекрутинговой кампании ЦНАП, сайт "Гвардии наступления" и горячая линия приняли тысячи обращений от потенциальных кандидатов, сообщил Telegram-канал проекта. В ЦНАП подали 607 заявок, на сайте заполнили более 4,5 тыс. анкет, а на горячую линию поступило 997 звонков.

Смирнов и Клименко подчеркивают, что набор продолжается. Какое количество людей планируют набрать, конкретно не сообщалось.

Но, например, в полк "Цунами" бригады "Лють" планируют набрать 1,2 тыс. человек, рассказал Якубец. Как пишет "Суспільне", "Цунами" охватывает территорию Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей.

Кротевич в интервью ведущей канала "1+1" Наталье Мосейчук, которое вышло 5 февраля, рассказывал что сейчас в составе "Азова" более 1,5 тыс. военнослужащих (с вооружением, техникой и так далее).

"Если брать бригаду – это 4,5 тыс. по штату. Поэтому нам нужны люди", – подчеркнул он.