В первый день в "Гвардию наступления" обратились тысячи кандидатов – МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" 2 февраля. По словам и.о.министра внутренних дел Игоря Клименко, решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".

Смирнов отметил, что этот проект готовил погибший глава МВД Денис Монастырский. Задача проекта – собрать "мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях", добавил советник министра.

"Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе воинское подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации "куда распределят", а по собственной инициативе в подразделение, отвечающее вашим ценностям и идеологии", – написал он.

Смирнов отметил, что хоть обратились уже тысячи кандидатов, набор все еще продолжается.

Желающие могут выбрать одно из восьми подразделений:

"Стальная граница" (бригада ГПСУ);

"Красная калина";

"Лють" (бригада Национальной полиции Украины);

"Рубеж";

"Спартан";

"Кара-Даг";

"Буревій" ;

"Азов".

"В рамках этого проекта добровольцы, которые станут штурмовиками, получат ряд социальных гарантий – стабильную и конкурентную з/п, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях, обучение и другие существенные преимущества", – написал Смирнов.