В первый день в "Гвардию наступления" обратились тысячи кандидатов – МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" 2 февраля. По словам и.о.министра внутренних дел Игоря Клименко, решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".
Смирнов отметил, что этот проект готовил погибший глава МВД Денис Монастырский. Задача проекта – собрать "мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях", добавил советник министра.
"Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе воинское подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации "куда распределят", а по собственной инициативе в подразделение, отвечающее вашим ценностям и идеологии", – написал он.
Смирнов отметил, что хоть обратились уже тысячи кандидатов, набор все еще продолжается.
Желающие могут выбрать одно из восьми подразделений:
"В рамках этого проекта добровольцы, которые станут штурмовиками, получат ряд социальных гарантий – стабильную и конкурентную з/п, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях, обучение и другие существенные преимущества", – написал Смирнов.
Основой штурмовых бригад "Гвардии наступления" станут военные с боевым опытом, сообщал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он отметил, что новобранцев ждет, прежде всего, основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев. Учить будут как базовой военной подготовке, так и по специальным направлениям – артиллерия, танковые войска, управление беспилотниками.
Чтобы вступить в "Гвардию наступления", нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.