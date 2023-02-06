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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В первый день в "Гвардию наступления" обратились тысячи кандидатов – МВД Украины

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Желающие присоединиться к "Гвардии наступления" могут выбрать одну из восьми бригад
Желающие присоединиться к "Гвардии наступления" могут выбрать одну из восьми бригад
Фото: EPA

В первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи потенциальных кандидатов. Об этом 5 февраля в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления" 2 февраля. По словам и.о.министра внутренних дел Игоря Клименко, решение создать штурмовые бригады было принято работниками МВД, у которых "достаточно ярости, чтобы бить врага".

Смирнов отметил, что этот проект готовил погибший глава МВД Денис Монастырский. Задача проекта – собрать "мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях", добавил советник министра.  

"Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе воинское подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации "куда распределят", а по собственной инициативе в подразделение, отвечающее вашим ценностям и идеологии", – написал он.

Смирнов отметил, что хоть обратились уже тысячи кандидатов, набор все еще продолжается. 

Желающие могут выбрать одно из восьми подразделений:

  • "Стальная граница" (бригада ГПСУ);
  • "Красная калина";
  • "Лють" (бригада Национальной полиции Украины);
  • "Рубеж";
  • "Спартан";
  • "Кара-Даг";
  • "Буревій" ;
  • "Азов".

"В рамках этого проекта добровольцы, которые станут штурмовиками, получат ряд социальных гарантий – стабильную и конкурентную з/п, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях, обучение и другие существенные преимущества", – написал Смирнов. 

https://www.facebook.com/rostislavsmirnov/posts/2445146465623046

Контекст:

Основой штурмовых бригад "Гвардии наступления" станут военные с боевым опытом, сообщал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. Он отметил, что новобранцев ждет, прежде всего, основательная подготовка под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые уже ждут мотивированных добровольцев. Учить будут как базовой военной подготовке, так и по специальным направлениям – артиллерия, танковые войска, управление беспилотниками.

Чтобы вступить в "Гвардию наступления", нужно заполнить соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, требующие комплектования. Также заполнить анкету можно через Центры предоставления административных услуг. Подать заявку можно в бригаду Нацполиции, Госпогранслужбы или в одну из шести бригад Нацгвардии. Военные могут пойти на контракт или по мобилизации.

Теги: МВД, Украина, Национальная гвардия, штурм, мобилизация, добровольцы, ГПСУ, наступление, Денис Монастырский, Ростислав Смирнов
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