В отношении Баканова провели служебное расследование, заявили нардепы и рассказали, где он находится

Нардепы утверждают, что нет оснований для открытия уголовного производства в отношении Баканова Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом она написала в комментарии под постом экс-нардепа Виктории Пташник, интересовавшейся о судьбе Баканова.

"Предыдущий глава СБУ Баканов пропал и теперь ни слуху, ни духу", – отметила Пташник, напомнив, что перед увольнением Баканов был отстранен от должности по ст. 47 дисциплинарного устава ВСУ. Эта статья подразумевает, что "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

"А что дальше? Открыто ли уголовное производство? Расследование будет? Какие сделаны выводы? Или у нас кто-нибудь может возглавлять СБУ, непонятно чем там заниматься во время войны, а потом тихонько уйти?" – спросила она.

Безуглая ответила, что в отношении Баканова провели "внутреннее расследование", о результатах которого проинформировали профильный комитет. По ее словам, после увольнения Баканов "все время находился в Украине".

"Оснований для возбуждения уголовного дела – проинформировано, что нет. Во время заслушивания комитет запросил материалы внутреннего расследования, будут предоставлены", – добавила нардеп.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, который тоже является членом оборонного комитета, в комментарии "Радіо свобода" объяснил, что речь о служебном расследовании. Он рассказал, что 6 февраля на тот момент и.о главы СБУ Василий Малюк отвечал на вопросы о деятельности Баканова.

"Специальные процедуры по проверке Баканова завершены. Думаю, что об этом обществе будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные проверочные материалы, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится Баканов. Он находится в Украине", – добавил Вениславский.

На вопрос о том, что в материалах расследования, нардеп не стал отвечать, отметив, что члены комитета имеют допуск "ко всем уровням государственной тайны, но не всегда могут говорить".

Секретарь этого комитета, нардеп от "Голоса" Роман Костенко сказал, что не знает, выявили ли во время служебного расследования факты возможных преступлений, совершенных Бакановым.

Он отметил, что заседание комитета проходило не в закрытом режиме, поэтому Малюк не мог на все вопросы свободно отвечать. По мнению нардепа, материалы проверки нужно передать в Госбюро расследований.

"Господин Баканов является военнослужащим. Потому такие дела расследует ГБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ГБР и я не знаю, есть ли там вообще факты преступления. Но ГБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", – добавил он.