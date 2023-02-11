"Будут шаги СНБО". Зеленский рассказал о планах по защите Украины от людей, работающих на страну-агрессора

По словам главы государства, темой совещаний была защита украинских институций от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.
"Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры. Например, на совещании со стражами порядка был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель ответные следственные действия, задержания", – рассказал президент Украины.
Зеленский заверил, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют "значительные результаты в защите нашего государства" от людей, работавших на страну-агрессора.
"Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства", – заявил украинский лидер.
Он пообещал, что Украина продолжит модернизацию самих институций, процессов в них, и процедур – речь, по словам президента, не только об отдельных эпизодах и людях.. Чистота в работе государственных структур, подчеркнул глава государства, должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан.
"И я хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении", – подытожил Зеленский.
В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.
Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
31 января в ответ на запрос Reuters министерство финансов США объявило, что у него нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине американская помощь используется не по назначению.
1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.
В тот же день с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины был уволен Вячеслав Демченко. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.