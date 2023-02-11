"Будут шаги СНБО". Зеленский рассказал о планах по защите Украины от людей, работающих на страну-агрессора

По словам главы государства, темой совещаний была защита украинских институций от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.

"Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры. Например, на совещании со стражами порядка был доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель ответные следственные действия, задержания", – рассказал президент Украины.

Зеленский заверил, что Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют "значительные результаты в защите нашего государства" от людей, работавших на страну-агрессора.

"Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства", – заявил украинский лидер.

Он пообещал, что Украина продолжит модернизацию самих институций, процессов в них, и процедур – речь, по словам президента, не только об отдельных эпизодах и людях.. Чистота в работе государственных структур, подчеркнул глава государства, должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан.

"И я хочу поблагодарить всех работников нашего сектора обороны и безопасности и всех правоохранителей, кто заботится о государстве, кто укрепляет государство своей работой и кто не только предлагает как укрепить украинские институты, но и дает результат в таком укреплении", – подытожил Зеленский.