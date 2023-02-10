Зеленский – украинцам: Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе

"На этой неделе я сказал много благодарности нашим союзникам и партнерам – всем, кто нам помогает. А сейчас я хочу сказать слова благодарности вам, украинцы. Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и мощным народом. Вы слышали и видели, как приветствуют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как вас приветствуют", – сказал Зеленский.

Он заявил, что гордится "украинской смелостью", "украинской несгибаемостью", "украинской результативностью" и всеми украинцами, которые воюют и работают ради государства".

"Конечно, отдельно хочу сегодня отметить наших летчиков, всех наших бойцов Воздушных сил, каждого и каждую, кто защищает украинское небо. Пока, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все те десятки ракет, которые мы каждый раз сбиваем во время массированных налетов, – это каждый раз сотни спасенных жизней и это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу", – сказал президент.

Он пообещал сделать все, чтобы у Воздушных сил ВСУ были "современные и эффективные крылья".

Зеленский также сообщил, что сегодня провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. По его словам, это было "насыщенное заседание".

"Подробно рассмотрели ситуацию на передовой, в частности в Донецкой области – бахмутское и другие самые горячие направления. Сложные направления. Рассмотрели ситуацию со снабжением оружия, общую ситуацию с защитой государства. Уже готовимся к новому "Рамштайну" – в том числе и об этом говорили. О новых опциях в обороне, которые должны открыть для Украины вместе с партнерами", – сказал президент.