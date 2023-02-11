Зеленский рассказал, когда Украина может стать членом ЕС и НАТО

"Что касается того, когда мы видим себя в ЕС. Это снова же вопрос веры в характер того, как мы работаем, и чего хотим, и с какой скоростью, и в каком государстве мы стремимся жить. Нам говорили, что за три дня мы будем захвачены. Нам говорили, что в ЕС "вы получите кандидатство, возможно, через 10 лет, может, через 20 лет, а после этого может еще пройти 30 лет или 50, чтобы вы стали членом Евросоюза". Мы сказали: "Мы вам благодарны за то, что вы видите, что мы можем прожить еще 100 лет, я всем желаю долгой жизни. Но мы бы хотели, чтобы наше членство в ЕС наступило немного раньше", – сказал он.
Президент отметил, что Украина работает над этим даже во время войны и параллельно внедряет реформы.
"Мы сделали много и получили статус кандидата... Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно лет 10. Но преимущественно они знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы должны быть в Евросоюзе уже через два года", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украине нужны гарантии безопасности.
"Конечно, лучшая гарантия – это членство в НАТО. Но мы считаем, что мы будем в НАТО раньше, чем все другие лидеры решат, что наш пакет по поводу гарантий безопасности является резонным. Потому что они принимают решения медленно, это бюрократия. Но мы будем в НАТО. Нам кажется, мы показали, как сильны наши люди, как сильно наше общество и наша армия. Мы получали и продолжаем получать вооружение от западных партнеров, это вооружение западных стандартов, стандартов НАТО. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил президент.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.