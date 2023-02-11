Зеленский рассказал, когда Украина может стать членом ЕС и НАТО

Зеленский: Мы видим, что мы должны быть в Евросоюзе уже через два года Фото: EPA

"Что касается того, когда мы видим себя в ЕС. Это снова же вопрос веры в характер того, как мы работаем, и чего хотим, и с какой скоростью, и в каком государстве мы стремимся жить. Нам говорили, что за три дня мы будем захвачены. Нам говорили, что в ЕС "вы получите кандидатство, возможно, через 10 лет, может, через 20 лет, а после этого может еще пройти 30 лет или 50, чтобы вы стали членом Евросоюза". Мы сказали: "Мы вам благодарны за то, что вы видите, что мы можем прожить еще 100 лет, я всем желаю долгой жизни. Но мы бы хотели, чтобы наше членство в ЕС наступило немного раньше", – сказал он.

Президент отметил, что Украина работает над этим даже во время войны и параллельно внедряет реформы.

"Мы сделали много и получили статус кандидата... Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно лет 10. Но преимущественно они знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы должны быть в Евросоюзе уже через два года", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украине нужны гарантии безопасности.

"Конечно, лучшая гарантия – это членство в НАТО. Но мы считаем, что мы будем в НАТО раньше, чем все другие лидеры решат, что наш пакет по поводу гарантий безопасности является резонным. Потому что они принимают решения медленно, это бюрократия. Но мы будем в НАТО. Нам кажется, мы показали, как сильны наши люди, как сильно наше общество и наша армия. Мы получали и продолжаем получать вооружение от западных партнеров, это вооружение западных стандартов, стандартов НАТО. И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заявил президент.