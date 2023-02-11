"Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время". Зеленский посетил посольство Турции в Украине, почтив память жертв землетрясения

Зеленский выразил соболезнования турецкому народу в связи с гибелью людей во время землетрясений 6 февраля Фото: president.gov.uа

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории посольства, сообщает пресс-служба президента. Глава Украинского государства также пообщался с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

"Примите искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил Зеленский.

Видеосюжет о посещении посольства Турции в Киеве обнародован в Telegram украинского президента.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков. По состоянию на 10 февраля украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала.