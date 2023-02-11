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"Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время". Зеленский посетил посольство Турции в Украине, почтив память жертв землетрясения

Зеленский выразил соболезнования турецкому народу в связи с гибелью людей во время землетрясений 6 февраля
Зеленский выразил соболезнования турецкому народу в связи с гибелью людей во время землетрясений 6 февраля
Фото: president.gov.uа

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля посетил посольство Турецкой Республики в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции, сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории посольства, сообщает пресс-служба президента. Глава Украинского государства также пообщался с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

"Примите искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил Зеленский.

Видеосюжет о посещении посольства Турции в Киеве обнародован в Telegram украинского президента.

Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков. По состоянию на 10 февраля украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок. 

По данным на 11 февраля, в результате землетрясений погибли 20 665 человек в Турции и более 3500 человек в Сирии.

Теги: Украина, Турция, землетрясение, посольство, ГСЧС, помощь, спасатели, жертвы, Владимир Зеленский, пострадавшие, президент, трагедия, погибшие, посол, память
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