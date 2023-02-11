"Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время". Зеленский посетил посольство Турции в Украине, почтив память жертв землетрясения

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории посольства, сообщает пресс-служба президента. Глава Украинского государства также пообщался с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.
"Примите искренние соболезнования от меня лично и от имени народа Украины. Ужасная трагедия, которая в мгновение ока унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил Зеленский.
Видеосюжет о посещении посольства Турции в Киеве обнародован в Telegram украинского президента.
Украина в качестве помощи в ликвидации последствий землетрясений отправила в Турцию 87 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и парамедиков. По состоянию на 10 февраля украинские спасатели обследовали 110 зданий и разобрали 52 завала.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок.
По данным на 11 февраля, в результате землетрясений погибли 20 665 человек в Турции и более 3500 человек в Сирии.