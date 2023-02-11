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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 20 тыс.

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Число жертв двух землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии составило более 24 тыс., разборы завалов продолжаются
Число жертв двух землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии составило более 24 тыс., разборы завалов продолжаются
Фото: EPA

Жертвами двух мощных землетрясений 6 февраля стали, по последней информации, 20 665 человек в Турции и более 3500 человек в Сирии.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD) на утро 11 февраля, в Турции известно о 20 665 погибших, 80 088 спасенных. В регионе работают 31 832 поисково-спасательных команды, как турецких, так и из других стран. 

В Сирии, как сообщила утром 11 февраля Al-Jazeera, погибло более 3500 человек. До 5,3 млн человек остались без крова. 

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксирован 1891 подземный толчок. 

Теги: Турция, землетрясение, Сирия, жертвы, погибшие
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