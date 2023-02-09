Пять украинцев находятся под завалами после землетрясения в Турции – МИД

В Турции продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения Фото: EPA

Одна украинка была госпитализирована, угроз ее жизни нет.

В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Еще 22 гражданина не выходят на связь. МИД работает над установлением мест их нахождения и поддерживает связь с родными, написал Николенко.

Он сообщил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам. Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.