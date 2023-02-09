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Пять украинцев находятся под завалами после землетрясения в Турции – МИД

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В Турции продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения
В Турции продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения
Фото: EPA

Есть информация о вероятном пребывании пяти украинцев под завалами в Турции. Министерство иностранных дел и посольство Украины активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook 9 февраля.

Одна украинка была госпитализирована, угроз ее жизни нет.

В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Еще 22 гражданина не выходят на связь. МИД работает над установлением мест их нахождения и поддерживает связь с родными, написал Николенко.

Он сообщил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам. Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02mRuiZXvrsrAbCThWR7FuRQSsYmHo4tfYGL2jDkGy9dp3G5U6dHvcr4iDHoJp6RLLl

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков. 

Количество погибших в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек.

Теги: Турция, землетрясение, МИД Украины, украинцы, происшествия, Олег Николенко
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