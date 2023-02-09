Пять украинцев находятся под завалами после землетрясения в Турции – МИД

Одна украинка была госпитализирована, угроз ее жизни нет.
В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Еще 22 гражданина не выходят на связь. МИД работает над установлением мест их нахождения и поддерживает связь с родными, написал Николенко.
Он сообщил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам. Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков.
Количество погибших в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек.