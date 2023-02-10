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В Турции спасли из-под завалов украинку и ее четырехлетнего сына – СМИ

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Мать с ребенком провели под обломками три дня
Мать с ребенком провели под обломками три дня
Фото: ЕРА

В турецком городе Искендерун, пострадавшем от землетрясения, спасатели вытащили из-под завалов уроженку Украины и ее ребенка. Об этом 10 февраля сообщает CNN Turk.

По данным канала, поисковая группа стамбульского муниципалитета Ускюдар услышала голоса украинки по происхождению Елены Акгёль и ее четырехлетнего сына Юкселя. Вначале спасатели достали малыша, а потом смогли вытащить и его мать.

По предварительной информации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Вечером 9 февраля Министерство иностранных дел Украины сообщало, что под завалами в пострадавших районах Турции остаются пятеро граждан Украины.

Одна женщина была госпитализирована с неопасным ранением, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко. Дипломаты уже разыскали 103 украинца, еще 22 гражданина страны в четверг не выходили на связь. 

В настоящее время известно, что более 21 тыс. человек погибли в результате землетрясений, произошедших в понедельник в Турции и Сирии, хотя ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы до конца неясен, пишет 10 февраля ВВС.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков. 

Теги: Турция, землетрясение, МИД Украины, спасатели, жертвы, дети
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