В Турции спасли из-под завалов украинку и ее четырехлетнего сына – СМИ

Мать с ребенком провели под обломками три дня Фото: ЕРА

По данным канала, поисковая группа стамбульского муниципалитета Ускюдар услышала голоса украинки по происхождению Елены Акгёль и ее четырехлетнего сына Юкселя. Вначале спасатели достали малыша, а потом смогли вытащить и его мать.

По предварительной информации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Вечером 9 февраля Министерство иностранных дел Украины сообщало, что под завалами в пострадавших районах Турции остаются пятеро граждан Украины.

Одна женщина была госпитализирована с неопасным ранением, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко. Дипломаты уже разыскали 103 украинца, еще 22 гражданина страны в четверг не выходили на связь.

В настоящее время известно, что более 21 тыс. человек погибли в результате землетрясений, произошедших в понедельник в Турции и Сирии, хотя ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы до конца неясен, пишет 10 февраля ВВС.