В Турции спасли из-под завалов украинку и ее четырехлетнего сына – СМИ

По данным канала, поисковая группа стамбульского муниципалитета Ускюдар услышала голоса украинки по происхождению Елены Акгёль и ее четырехлетнего сына Юкселя. Вначале спасатели достали малыша, а потом смогли вытащить и его мать.
По предварительной информации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Вечером 9 февраля Министерство иностранных дел Украины сообщало, что под завалами в пострадавших районах Турции остаются пятеро граждан Украины.
Одна женщина была госпитализирована с неопасным ранением, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко. Дипломаты уже разыскали 103 украинца, еще 22 гражданина страны в четверг не выходили на связь.
В настоящее время известно, что более 21 тыс. человек погибли в результате землетрясений, произошедших в понедельник в Турции и Сирии, хотя ООН предупреждает, что весь масштаб катастрофы до конца неясен, пишет 10 февраля ВВС.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков.