В Турции число жертв землетрясения превысило 16,5 тыс. человек, в Сирии – 3,3 тыс.

Мощные толчки были на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии Фото: ЕРА

Ранее сегодня сообщалось, что в Турции жертвами подземных толчков стали 12 873 человека, включительно с погибшими в Сирии – более 15 тыс.

Эрдоган отметил, что пострадавших в стране 66 132, а разрушены 6644 жилых объекта.

Агентство отметило, что в 10 провинциях Турции на 90 дней ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили общенациональный траур на семь дней.

В Сирии погибли 3317 человек, сообщает Al-Jazeera.

Таким образом, общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции почти достигло 20 тыс.