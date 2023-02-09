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В Турции число жертв землетрясения превысило 16,5 тыс. человек, в Сирии – 3,3 тыс.

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Мощные толчки были на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии
Мощные толчки были на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии
Фото: ЕРА

Жертвами двух мощных землетрясений в Турции стали уже по меньшей мере 16 546 человек, сообщил 9 февраля журналистам президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает государственное агентство "Анадолу".

Ранее сегодня сообщалось, что в Турции жертвами подземных толчков стали 12 873 человека, включительно с погибшими в Сирии – более 15 тыс.

Эрдоган отметил, что пострадавших в стране 66 132, а разрушены 6644 жилых объекта.

Агентство отметило, что в 10 провинциях Турции на 90 дней ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили общенациональный траур на семь дней.

В Сирии погибли 3317 человек, сообщает Al-Jazeera.

Таким образом, общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции почти достигло 20 тыс.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, землетрясение, пострадавшие, президент, погибшие
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