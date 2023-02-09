В Турции число жертв землетрясения превысило 16,5 тыс. человек, в Сирии – 3,3 тыс.

Ранее сегодня сообщалось, что в Турции жертвами подземных толчков стали 12 873 человека, включительно с погибшими в Сирии – более 15 тыс.
Эрдоган отметил, что пострадавших в стране 66 132, а разрушены 6644 жилых объекта.
Агентство отметило, что в 10 провинциях Турции на 90 дней ввели режим чрезвычайного положения. В стране объявили общенациональный траур на семь дней.
В Сирии погибли 3317 человек, сообщает Al-Jazeera.
Таким образом, общее число жертв землетрясений в Сирии и Турции почти достигло 20 тыс.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков.