Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2023
 
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"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения

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Налчаджиоглу: Настроение, конечно, не очень
Налчаджиоглу: Настроение, конечно, не очень
Фото: muratnalca / Instagram

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший супруг строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, на своей странице в Instagram 8 февраля заявил, что молится за людей, которых не нашли под завалами вследствие мощного землетрясения в Турции.

"Настроение, конечно, не очень. Особенно в моем городе Хатай Искендерун, где я родился, где прошло мое детство и где я жил до 18 лет. Там очень серьезная ситуация с землетрясением. Молимся за людей, которых не нашли", – сказал он.

Также Налчаджиоглу сообщил, что помогает украинским военным, отправляя товары гигиены от турецкой косметической фирмы, сооснователем украинского филиала которой он является.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков.

На утро 9 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек.

Теги: Украина, Турция, землетрясение, Ани Лорак, жертвы, Мурат Налчаджиоглу, бизнесмен
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