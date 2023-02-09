"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения

Налчаджиоглу: Настроение, конечно, не очень Фото: muratnalca / Instagram

"Настроение, конечно, не очень. Особенно в моем городе Хатай Искендерун, где я родился, где прошло мое детство и где я жил до 18 лет. Там очень серьезная ситуация с землетрясением. Молимся за людей, которых не нашли", – сказал он.

Также Налчаджиоглу сообщил, что помогает украинским военным, отправляя товары гигиены от турецкой косметической фирмы, сооснователем украинского филиала которой он является.

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