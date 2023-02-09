"Очень серьезная ситуация". Экс-супруг Ани Лорак заявил, что город, в котором он родился и жил, пострадал от землетрясения

"Настроение, конечно, не очень. Особенно в моем городе Хатай Искендерун, где я родился, где прошло мое детство и где я жил до 18 лет. Там очень серьезная ситуация с землетрясением. Молимся за людей, которых не нашли", – сказал он.
Также Налчаджиоглу сообщил, что помогает украинским военным, отправляя товары гигиены от турецкой косметической фирмы, сооснователем украинского филиала которой он является.
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6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков.
На утро 9 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек.