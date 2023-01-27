Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь

На снимке Реус запечатлена со своей дочерью Александрой, Они снялись на фоне Искупительного храма Святого Семейства

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ранее Реус показывала фото со своим бойфрендом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, сделанное на том же месте.

В Барселону они прилетели после поездки в Париж. В столице Франции с ними также была дочь Налчаджиоглу и строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак – София.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

gg

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. София (2011) родилась в этом браке.

Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года.

Александра – дочь Реус от прошлых отношений. Имени отца ребенка визажистка не раскрывает.