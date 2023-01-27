Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2023
 
Новости

Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь

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У Реус есть дочь от прошлых отношений
У Реус есть дочь от прошлых отношений
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус в Instagram 25 января опубликовала фото, сделанное на в Барселоне (Испания).

На снимке Реус запечатлена со своей дочерью Александрой, Они снялись на фоне Искупительного храма Святого Семейства

Ранее Реус показывала фото со своим бойфрендом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, сделанное на том же месте.

В Барселону они прилетели после поездки в Париж. В столице Франции с ними также была дочь Налчаджиоглу и строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак – София.

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Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. София (2011) родилась в этом браке.

Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года.

Александра – дочь Реус от прошлых отношений. Имени отца ребенка визажистка не раскрывает.

Теги: Барселона, Ани Лорак, певица, фото, Мурат Налчаджиоглу, София Налчаджиоглу, муж, Лилия Реус
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