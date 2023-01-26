Бульвар Шоубиз
 
26 января, 2023
 
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Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса

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Ратаковски: Быть лицом Versace всегда было моей мечтой
Ратаковски: Быть лицом Versace всегда было моей мечтой
Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски 24 января разместила в Instagram подборку фото и видео, снятых для промо весенне-летней коллекции 2023 года итальянского модного дома Versace.

Ратаковски предстала в фиолетовом платье-пеньюаре с корсетом и глубоким декольте, с диадемой и фатой на голове. На первом фото она продемонстрировала бюст с верхнего ракурса. Также модель снялась лежащей на полу и продемонстрировала образ в полный рост.

Ратаковски обратилась к владелице бренда Донателле Версаче. Модель показала фото, на которых продемонстрировала другие вещи из новой коллекции этого модного дома.

"Versace SS23. На самом деле, нет слов. Спасибо, Донателла, за эту невероятную честь. Быть лицом Versace всегда было моей мечтой, и мне приходилось постоянно щипать себя на съемочной площадке, чтобы убедиться, что я действительно там!" – написала Ратаковски.

Контекст:

Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.

В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.

Теги: видео, Эмили Ратаковски, модель, фото, Versace, декольте, бюст, корсет
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