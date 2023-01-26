Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса

Ратаковски: Быть лицом Versace всегда было моей мечтой Фото: emrata / Instagram

Ратаковски предстала в фиолетовом платье-пеньюаре с корсетом и глубоким декольте, с диадемой и фатой на голове. На первом фото она продемонстрировала бюст с верхнего ракурса. Также модель снялась лежащей на полу и продемонстрировала образ в полный рост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ратаковски обратилась к владелице бренда Донателле Версаче. Модель показала фото, на которых продемонстрировала другие вещи из новой коллекции этого модного дома.

"Versace SS23. На самом деле, нет слов. Спасибо, Донателла, за эту невероятную честь. Быть лицом Versace всегда было моей мечтой, и мне приходилось постоянно щипать себя на съемочной площадке, чтобы убедиться, что я действительно там!" – написала Ратаковски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)