Квиткова рассекретила свой рост и вес

Отвечая на вопросы подписчиков, Квиткова призналась, что ее рост – 165 см, а вес – 49 кг. Она также опубликовала фото, на котором запечатлена в белой майке и джинсах.





Фото: kvittkova / Instagram

Блогер заметно похудела после родов. Осенью 2021 года, спустя три месяца после родов, Квиткова показывала себя в трусах. Тогда она признавалась, что предстоит тяжелая работа.

Теперь в 2023 году она часто делится снимками, на которых демонстрирует свою фигуру.