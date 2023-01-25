Квиткова рассекретила свой рост и вес

Отвечая на вопросы подписчиков, Квиткова призналась, что ее рост – 165 см, а вес – 49 кг. Она также опубликовала фото, на котором запечатлена в белой майке и джинсах.
Блогер заметно похудела после родов. Осенью 2021 года, спустя три месяца после родов, Квиткова показывала себя в трусах. Тогда она признавалась, что предстоит тяжелая работа.
Теперь в 2023 году она часто делится снимками, на которых демонстрирует свою фигуру.
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В последние дни подписчики Квитковой обсуждали возможный разрыв пары. 21 января Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.